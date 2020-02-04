Песков не исключил телефонный разговор Путина и Эрдогана во вторник

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Телефонный разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана во вторник не исключается, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Эрдоган заявил, что 4 февраля может провести телефонный разговор с президентом РФ.
"Мы не исключаем", - сказал Песков.
Минобороны Турции сообщило в понедельник, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Затем президент Турции заявил, что погибли пять военных и трое гражданских.
Во вторник Эрдоган, возвращаясь из Киева, сообщил журналистам, что Анкара не намерена уходить со своих наблюдательных пунктов в сирийском Идлибе и будет их укреплять, но не намерена обострять отношения с Москвой.
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