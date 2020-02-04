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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-04T16:56+0300
https://ria.ru/20200204/1564249281.html
Песков не исключил телефонный разговор Путина и Эрдогана во вторник
https://cdn21.img.ria.ru/images/156360/19/1563601964_0:143:2846:1745_1036x0_80_0_0_0bffac279f85601aa722b25cd2d57fdd.jpg
РИА Новости

Песков не исключил телефонный разговор Путина и Эрдогана во вторник

16:52 04.02.2020 (обновлено: 16:56 04.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Телефонный разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана во вторник не исключается, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Эрдоган заявил, что 4 февраля может провести телефонный разговор с президентом РФ.
"Мы не исключаем", - сказал Песков.
Минобороны Турции сообщило в понедельник, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Затем президент Турции заявил, что погибли пять военных и трое гражданских.
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Во вторник Эрдоган, возвращаясь из Киева, сообщил журналистам, что Анкара не намерена уходить со своих наблюдательных пунктов в сирийском Идлибе и будет их укреплять, но не намерена обострять отношения с Москвой.
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Война в СирииВойна в СирииДмитрий ПесковВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганПолитика
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