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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-04T16:47+0300
https://ria.ru/20200204/1564248500.html
Турция не уйдет с наблюдательных пунктов в Идлибе, заявил Эрдоган
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РИА Новости

Турция не уйдет с наблюдательных пунктов в Идлибе, заявил Эрдоган

16:40 04.02.2020 (обновлено: 16:47 04.02.2020)
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© AP Photo / STRТурецкий военный с флагом на территории Сирии
Турецкий военный с флагом на территории Сирии
© AP Photo / STR
АНКАРА, 4 фев - РИА Новости, Алена Палажченко. Турция не намерена уходить со своих наблюдательных пунктов в сирийском Идлибе и будет их укреплять, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
Минобороны Турции сообщило в понедельник, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Затем Эрдоган заявил, что погибли пять военных и трое гражданских.
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"Наши наблюдательные пункты играют в Идлибе жизненно важную роль и останутся там. Мы делаем необходимые работы по их укреплению. Мы не позволим возникнуть новой войне и новой волне беженцев, и уведомили об этом российскую сторону", - сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита в Киев. Его цитирует газета Sabah.
Он добавил, что инцидент с обстрелом турецких военных в Идлибе является "явным нарушением" соглашения с РФ по зоне деэскалации в этом регионе. По его словам, Анкара уведомила заранее российскую сторону о перемещении своих военных.
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В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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