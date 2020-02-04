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Религия и мировоззрение
2020-02-04T16:56+0300
https://ria.ru/20200204/1564248111.html
Крашенинников прокомментировал идею об упоминании Бога в Конституции
https://cdn25.img.ria.ru/images/156355/23/1563552305_0:0:2593:1458_1036x0_80_0_0_56675d250c1a94ddd8b2dfbdd62b12db.jpg
РИА Новости

Крашенинников прокомментировал идею об упоминании Бога в Конституции

16:34 04.02.2020 (обновлено: 16:56 04.02.2020)
2048
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Павел Крашенинников перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что в Конституции РФ не следует закреплять положения о Боге.
"Моя точка зрения, что Бог, если он есть в душе, то он есть, независимо от того, будет ли он прописан в тексте закона или нет. Есть другие тексты, которым мы можем следовать", - заявил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл предложил добавить в преамбулу конституции упоминание о Боге. Он отметил, что большинство россиян верят в существование Бога, и подчеркнул, что говорит не только о православных, но также о мусульманах и "о многих, о многих других".
Сергей Гаврилов
Вчера, 16:10Религия и мировоззрение
Депутат: упоминание о Боге в конституции послужит объединению народа
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Религия и мировоззрениеПавел КрашенинниковМоскваОбществоРоссияПолитика
Популярные комментарии
Это оскорбление чувств атеистов.
4 февраля, 16:36
НДНикита Долгушев
2030003
Крашенинников молодец, не побоялся Конституцию от антигосударственных элементов защищать.
4 февраля, 16:46
iibrovkin
900002
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