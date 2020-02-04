Крашенинников прокомментировал идею об упоминании Бога в Конституции

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что в Конституции РФ не следует закреплять положения о Боге.
"Моя точка зрения, что Бог, если он есть в душе, то он есть, независимо от того, будет ли он прописан в тексте закона или нет. Есть другие тексты, которым мы можем следовать", - заявил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл предложил добавить в преамбулу конституции упоминание о Боге. Он отметил, что большинство россиян верят в существование Бога, и подчеркнул, что говорит не только о православных, но также о мусульманах и "о многих, о многих других".