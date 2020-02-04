Для детей-инвалидов отменят ограничение на второе образование

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин потребовал от правительства снять ограничение на получение детьми с ограниченными возможностями по здоровью второго образования.

Во вторник Путин провел встречу с общественностью в Череповце. Главе государства рассказали, что дети с ограниченными возможностями, которые заканчивают специальные коррекционные школы, получают профессиональное образование по программам профподготовки. При этом эти ребята, со слов общественников, на федеральном уровне ограничены в праве получить второе образование. Путина попросили, чтобы это было отменено.

"Вообще наша система подготовки должна быть более гибкой. Еще раз повторю, даже в послании говорил о том, что со второго-третьего курса студентам должно быть предоставлено право перейти на другую специальность. Здесь коллеги ставили вопрос о том, чтобы снять определенные ограничения в этой сфере", - отметил глава государства.