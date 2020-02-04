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Для детей-инвалидов отменят ограничение на второе образование
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РИА Новости

Для детей-инвалидов отменят ограничение на второе образование

16:21 04.02.2020 (обновлено: 16:23 04.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал от правительства снять ограничение на получение детьми с ограниченными возможностями по здоровью второго образования.
Во вторник Путин провел встречу с общественностью в Череповце. Главе государства рассказали, что дети с ограниченными возможностями, которые заканчивают специальные коррекционные школы, получают профессиональное образование по программам профподготовки. При этом эти ребята, со слов общественников, на федеральном уровне ограничены в праве получить второе образование. Путина попросили, чтобы это было отменено.
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"Вообще наша система подготовки должна быть более гибкой. Еще раз повторю, даже в послании говорил о том, что со второго-третьего курса студентам должно быть предоставлено право перейти на другую специальность. Здесь коллеги ставили вопрос о том, чтобы снять определенные ограничения в этой сфере", - отметил глава государства.
"В отношении тех детей, о которых вы сказали, - сироты, дети с ограниченными возможностями по здоровью - точно нужно сделать то, что вы предлагаете. Эти ограничения должны быть сняты. Я прошу правительство учесть это и внести соответствующие корректировки", - заключил Путин.
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