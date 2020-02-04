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РИА Новости

Подайте на пропитание

16:10 04.02.2020
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© РИА Новости / Виталий ПодвицкийПодайте на пропитание
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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Российский иллюстратор-карикатурист Подвицкий Виталий Викторович
Виталий Подвицкий
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Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство изучает возможность подачи одного-двух новых исков против России в международные судебные инстанции. При этом он не уточнил, какой повод на этот раз выберет Киев.
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Денис МалюськаУкраинаКарикатуры
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