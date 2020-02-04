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Украинский министр анонсировал новые иски против России
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РИА Новости

Украинский министр анонсировал новые иски против России

03:32 04.02.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил в интервью изданию "Главком", что ведомство изучает возможность подачи новых исков против России в международные судебные инстанции.
"Сейчас мы думаем над обоснованностью и возможностью подачи еще одного-двух исков в ближайшее время", - заявил Малюська.
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При этом министр отказался раскрыть подробности возможных исков, так как это "вопрос инициативы". По его словам, на данный момент процесс находится на этапе сбора доказательств и обоснований.
Украина за последние годы подала целую серию исков против России в различные инстанции. В частности, в сентябре 2016 года Киев инициировал арбитражное производство, ссылаясь на конвенцию ООН по морскому праву и требуя подтвердить ее права как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, а также обязать Россию выплатить компенсацию. Иск касается, среди прочего, якобы нарушения прав Киева на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма.
В январе 2017 года Украина подала иск против России в Международный суд ООН, обвинив Москву в незаконных поставках оружия и дискриминации крымских татар.
Кроме того, Киев подал пять исков против России в ЕСПЧ , по два — с обвинением в нарушении прав человека в Крыму и Донбассе, еще один — с обвинением в похищении детей-сирот и детей-инвалидов.
Россия неоднократно опровергала подобные обвинения и указывала на то, что не участвует в конфликте в Донбассе, а права народов на территории страны не ущемляются.
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