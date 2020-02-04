Украинский министр анонсировал новые иски против России

"Сейчас мы думаем над обоснованностью и возможностью подачи еще одного-двух исков в ближайшее время", - заявил Малюська.

При этом министр отказался раскрыть подробности возможных исков, так как это "вопрос инициативы". По его словам, на данный момент процесс находится на этапе сбора доказательств и обоснований.

Украина за последние годы подала целую серию исков против России в различные инстанции. В частности, в сентябре 2016 года Киев инициировал арбитражное производство, ссылаясь на конвенцию ООН по морскому праву и требуя подтвердить ее права как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, а также обязать Россию выплатить компенсацию. Иск касается, среди прочего, якобы нарушения прав Киева на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма.

В январе 2017 года Украина подала иск против России в Международный суд ООН, обвинив Москву в незаконных поставках оружия и дискриминации крымских татар.

Кроме того, Киев подал пять исков против России в ЕСПЧ , по два — с обвинением в нарушении прав человека в Крыму и Донбассе, еще один — с обвинением в похищении детей-сирот и детей-инвалидов.