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Эрдоган заявил о возможном телефонном разговоре с Путиным во вторник
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РИА Новости

Эрдоган заявил о возможном телефонном разговоре с Путиным во вторник

16:07 04.02.2020 (обновлено: 16:40 04.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине. Архивное фото
АНКАРА, 4 фев - РИА Новости. Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в сирийском Идлибе, президенты двух стран могут провести во вторник телефонные переговоры, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
Минобороны Турции сообщило в понедельник, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Затем президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что погибли пять военных и трое гражданских.
"Нам не нужно вступать в конфликт или серьезное противоречие с Россией на данном этапе... Я могу позвонить (президенту РФ Владимиру) Путину во вторник", - сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита в Киев. Его цитирует газета Sabah.
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