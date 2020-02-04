Эрдоган заявил о возможном телефонном разговоре с Путиным во вторник

АНКАРА, 4 фев - РИА Новости. Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в сирийском Идлибе, президенты двух стран могут провести во вторник телефонные переговоры, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
Минобороны Турции сообщило в понедельник, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Затем президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что погибли пять военных и трое гражданских.
"Нам не нужно вступать в конфликт или серьезное противоречие с Россией на данном этапе... Я могу позвонить (президенту РФ Владимиру) Путину во вторник", - сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита в Киев. Его цитирует газета Sabah.