Газзаев стал новым главой комитета Госдумы по делам национальностей

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Депутат от "Справедливой России" Валерий Газзаев назначен главой комитета Госдумы по делам национальностей вместо Олега Николаева, который стал врио главы Чувашии, соответствующее постановление было принято на пленарном заседании нижней палаты парламента во вторник.
Президент России Владимир Путин отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Исполняющим обязанности был назначен депутат от СР Олег Николаев, возглавлявший комитет Думы по делам национальностей.
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Ранее до перехода в комитет по делам национальностей Газзаев был зампредом комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
"Отмечу, что в современных условиях внешней и внутренней политики вопрос национальной политики входит в число приоритетных для нашей страны. Российская Федерация является одним из самых многонациональных государств в мире - на ее территории проживают представители 193 национальностей. Большинство народов России проживали на территории современного российского государства на протяжении веков и внесли свой вклад в развитие российской государственности и культуры. Важно не только учитывать законные права и интересы граждан нашего многонационального государства, но и помнить, что одной из наших главных задач является воспитание патриотизма многонационального народа Российской Федерации", - прокомментировал Газзаев свое назначение.
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