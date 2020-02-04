Газзаев стал новым главой комитета Госдумы по делам национальностей

"Отмечу, что в современных условиях внешней и внутренней политики вопрос национальной политики входит в число приоритетных для нашей страны. Российская Федерация является одним из самых многонациональных государств в мире - на ее территории проживают представители 193 национальностей. Большинство народов России проживали на территории современного российского государства на протяжении веков и внесли свой вклад в развитие российской государственности и культуры. Важно не только учитывать законные права и интересы граждан нашего многонационального государства, но и помнить, что одной из наших главных задач является воспитание патриотизма многонационального народа Российской Федерации", - прокомментировал Газзаев свое назначение.