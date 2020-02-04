Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T16:30+0300
https://ria.ru/20200204/1564246630.html
Газзаев стал новым главой комитета Госдумы по делам национальностей
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/112965/27/1129652700_0:13:3074:1742_1036x0_80_0_0_89709e009172ea6b9055e4fe1630abfa.jpg
РИА Новости

Газзаев стал новым главой комитета Госдумы по делам национальностей

16:03 04.02.2020 (обновлено: 16:30 04.02.2020)
220
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкВалерий Газзаев
Валерий Газзаев
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Валерий Газзаев. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Депутат от "Справедливой России" Валерий Газзаев назначен главой комитета Госдумы по делам национальностей вместо Олега Николаева, который стал врио главы Чувашии, соответствующее постановление было принято на пленарном заседании нижней палаты парламента во вторник.
Президент России Владимир Путин отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Исполняющим обязанности был назначен депутат от СР Олег Николаев, возглавлявший комитет Думы по делам национальностей.
Пленарное заседание Госдумы РФ
3 февраля, 17:17
Кандидатуру Газзаева поддержали на пост главы комитета Госдумы
Ранее до перехода в комитет по делам национальностей Газзаев был зампредом комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
"Отмечу, что в современных условиях внешней и внутренней политики вопрос национальной политики входит в число приоритетных для нашей страны. Российская Федерация является одним из самых многонациональных государств в мире - на ее территории проживают представители 193 национальностей. Большинство народов России проживали на территории современного российского государства на протяжении веков и внесли свой вклад в развитие российской государственности и культуры. Важно не только учитывать законные права и интересы граждан нашего многонационального государства, но и помнить, что одной из наших главных задач является воспитание патриотизма многонационального народа Российской Федерации", - прокомментировал Газзаев свое назначение.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики Олег Николаев во время встречи
29 января, 20:11
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
411207
Обсудить 0
Валерий ГаззаевСправедливая РоссияГосдума РФРоссияПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин на совещании с правительством обсудит реализацию поручений
Единая Россия
ЕР изучит необходимость норм об ответственности власти за неуважение
Царский курган, Керчь
В Крыму появится Ассоциация античных российских городов
Павел Крашенинников перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Крашенинников прокомментировал идею об упоминании Бога в Конституции
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Путин пообещал поддержать создание детского мультсериала об эволюции
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Крашенинников: конечной формы о вотуме недоверия министрам пока нет
Сергей Гаврилов
Депутат: упоминание о Боге в конституции послужит объединению народа
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Череповецкого химико-технологического колледжа
Путин заявил о необходимости всенародного голосования по Конституции
Анна Генералова
Пресс-службу Генпрокуратуры России возглавила Анна Генералова
Автомобиль у здания Госдумы РФ
Госдума отклонила проекты о переносе единого дня голосования
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Совет по науке состоится в ближайшие дни, заявил Путин
Автомобиль Следственного комитета РФ
Четверо жителей Уфы предстанут перед судом за похищение бизнесмена
Президент РФ В. Путин встретился с главой Чувашии М. Игнатьевым
Путин объяснил увольнение экс-главы Чувашии
Рис. 1. Общая схема работы сверхчувствительного наноматериала
Российские ученые разработали "умный" наноматериал для лечения рака
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Песков не исключил телефонный разговор Путина и Эрдогана во вторник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Боевики обстреляли окраину Алеппо самодельными фугасами
05:00Первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
Лента новостейМолния