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Шойгу вручил маршалу Язову орден "За заслуги перед Отечеством"
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РИА Новости

Шойгу вручил маршалу Язову орден "За заслуги перед Отечеством"

15:54 04.02.2020 (обновлено: 15:56 04.02.2020)
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© РИА Новости / Руслан КривобокДмитрий Язов
Дмитрий Язов
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил маршалу Дмитрию Язову орден "За заслуги перед Отечеством" III степени и юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", передает корреспондент РИА Новости.
Язов получил государственную награду за большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. Медаль была вручена 95-летнему последнему министру обороны СССР как участнику Великой Отечественной войны.
"Хотел бы от всех нас поблагодарить вас и пожелать здоровья, здоровья, и еще раз здоровья. Все остальное мы постараемся для вас", - отметил Шойгу.
Министр также подарил маршалу книгу Николая Карамзина "История государства Российского".
Дмитрий Язов
27 марта 2019, 17:13
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Язов - последний из военачальников, которому было присвоено звание маршал Советского Союза, и единственный ныне живущий маршал Советского Союза. За подвиги в годы Великой Отечественной войны награжден орденом Красной Звезды.
Язов занимал пост министра обороны СССР с мая 1987-го по август 1991 года. Минобороны РФ отмечает, что в этот период под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил, организованному выводу войск с территории Афганистана.
Дмитрий Язов
27 марта 2019, 14:15
Биография Дмитрия Язова
6800213
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Дмитрий ЯзовСергей ШойгуАфганистанРоссияБезопасностьОбщество
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