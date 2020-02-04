Макет нового плацкарта покажут в Адлере, несмотря на перенос форума

О планах показать макет в рамках форума в Сочи, который планировался 12-14 февраля, сообщал гендиректор "Федеральной пассажирской компании" Петр Иванов. Однако премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил перенести РИФ из-за ситуации с коронавирусом . В этот же день вечером было опубликовано соответствующее распоряжение на сайте кабмина.

"Полноразмерный макет некупейного вагона с персонализированным пространством будет представлен на железнодорожном вокзале Адлер в феврале. Он будет открыт для посещения всех желающих в течение двух недель - с 13 по 26 февраля", - сообщили в пресс-службе ФПК во вторник.

Помимо Сочи, Иванов сообщал, что макет плацкарта планируется показать в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону, Петрозаводске, Твери. Макет новейшего плацкарта был уже показан на столичном Казанском вокзале, где посетители могли оставить свое мнение. Гендиректор ФПК говорил, что оценку концепции "понравилось" дали 90% респондентов, причем 68% опрошенных поставили оценку "очень понравилось". Предложенный дизайн понравился 93% респондентам, в то время как комфорт концептуального дизайна - 88%.

Превращения плацкартного вагона: теперь без "боковушек" © Фото : Вагонреммаш Новый вагон выполнен в сдержанных тонах с яркими акцентами. 1 из 7 Новый вагон выполнен в сдержанных тонах с яркими акцентами. © Фото : Вагонреммаш © Фото : Вагонреммаш Спальные места расположены друг напротив друга. 2 из 7 Спальные места расположены друг напротив друга. © Фото : Вагонреммаш © Фото : Вагонреммаш Туалетная комната в новом плацкартном вагоне. 3 из 7 Туалетная комната в новом плацкартном вагоне. © Фото : Вагонреммаш © Фото : Вагонреммаш В вагоне только 40 спальных мест вместо привычных 54. 4 из 7 В вагоне только 40 спальных мест вместо привычных 54. © Фото : Вагонреммаш © Фото : Вагонреммаш Боковых мест в новом концепте плацкартного вагона нет. 5 из 7 Боковых мест в новом концепте плацкартного вагона нет. © Фото : Вагонреммаш © Фото : Вагонреммаш Зато обычные полки на 17 с половиной сантиметров длиннее , чем сейчас. 6 из 7 Зато обычные полки на 17 с половиной сантиметров длиннее , чем сейчас. © Фото : Вагонреммаш © Фото : Вагонреммаш Говорить о выпуске таких вагонов пока рано. ФПК выясняет, насколько интересен проект пассажирам. 7 из 7 Говорить о выпуске таких вагонов пока рано. ФПК выясняет, насколько интересен проект пассажирам. © Фото : Вагонреммаш 1 из 7 Новый вагон выполнен в сдержанных тонах с яркими акцентами. © Фото : Вагонреммаш 2 из 7 Спальные места расположены друг напротив друга. © Фото : Вагонреммаш 3 из 7 Туалетная комната в новом плацкартном вагоне. © Фото : Вагонреммаш 4 из 7 В вагоне только 40 спальных мест вместо привычных 54. © Фото : Вагонреммаш 5 из 7 Боковых мест в новом концепте плацкартного вагона нет. © Фото : Вагонреммаш 6 из 7 Зато обычные полки на 17 с половиной сантиметров длиннее , чем сейчас. © Фото : Вагонреммаш 7 из 7 Говорить о выпуске таких вагонов пока рано. ФПК выясняет, насколько интересен проект пассажирам. © Фото : Вагонреммаш

Российский производитель "Трансмашхолдинг" разработал три концепции плацкартных вагонов будущего. Одна из них в виде макета в натуральную величину была представлена в ноябре и позднее выставлена на Казанском вокзале. Места расположены как в обычном плацкарте, но там, где полки разделены перегородкой в виде модульного шкафа с местом для багажа, обуви и верхней одежды, получается что-то вроде купе.