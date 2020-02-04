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2020-02-04T15:36+0300
https://ria.ru/20200204/1564244167.html
Макет нового плацкарта покажут в Адлере, несмотря на перенос форума
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РИА Новости

Макет нового плацкарта покажут в Адлере, несмотря на перенос форума

15:16 04.02.2020 (обновлено: 15:36 04.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИнтерьер павильона с макетом нового плацкартного вагона
Интерьер павильона с макетом нового плацкартного вагона
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) вместе с "Трансмашхолдингом" (ТМХ) покажут макет первого концепта новейшего плацкартного вагона на вокзале в Адлере, несмотря на перенос Российского инвестиционного форума (РИФ), сообщили РИА Новости в пресс-службе ФПК.
О планах показать макет в рамках форума в Сочи, который планировался 12-14 февраля, сообщал гендиректор "Федеральной пассажирской компании" Петр Иванов. Однако премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил перенести РИФ из-за ситуации с коронавирусом. В этот же день вечером было опубликовано соответствующее распоряжение на сайте кабмина.
"Полноразмерный макет некупейного вагона с персонализированным пространством будет представлен на железнодорожном вокзале Адлер в феврале. Он будет открыт для посещения всех желающих в течение двух недель - с 13 по 26 февраля", - сообщили в пресс-службе ФПК во вторник.
Помимо Сочи, Иванов сообщал, что макет плацкарта планируется показать в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону, Петрозаводске, Твери. Макет новейшего плацкарта был уже показан на столичном Казанском вокзале, где посетители могли оставить свое мнение. Гендиректор ФПК говорил, что оценку концепции "понравилось" дали 90% респондентов, причем 68% опрошенных поставили оценку "очень понравилось". Предложенный дизайн понравился 93% респондентам, в то время как комфорт концептуального дизайна - 88%.
Превращения плацкартного вагона: теперь без "боковушек"
© Фото : Вагонреммаш

Новый вагон выполнен в сдержанных тонах с яркими акцентами.

Концепт плацкартного вагона без боковых спальных мест
1 из 7

Новый вагон выполнен в сдержанных тонах с яркими акцентами.

© Фото : Вагонреммаш
© Фото : Вагонреммаш

Спальные места расположены друг напротив друга.

Концепт плацкартного вагона без боковых спальных мест
2 из 7

Спальные места расположены друг напротив друга.

© Фото : Вагонреммаш
© Фото : Вагонреммаш

Туалетная комната в новом плацкартном вагоне.

Концепт плацкартного вагона без боковых спальных мест
3 из 7

Туалетная комната в новом плацкартном вагоне.

© Фото : Вагонреммаш
© Фото : Вагонреммаш

В вагоне только 40 спальных мест вместо привычных 54.

Концепт плацкартного вагона без боковых спальных мест
4 из 7

В вагоне только 40 спальных мест вместо привычных 54.

© Фото : Вагонреммаш
© Фото : Вагонреммаш

Боковых мест в новом концепте плацкартного вагона нет.

Концепт плацкартного вагона без боковых спальных мест
5 из 7

Боковых мест в новом концепте плацкартного вагона нет.

© Фото : Вагонреммаш
© Фото : Вагонреммаш

Зато обычные полки на 17 с половиной сантиметров длиннее , чем сейчас.

Концепт плацкартного вагона без боковых спальных мест
6 из 7

Зато обычные полки на 17 с половиной сантиметров длиннее , чем сейчас.

© Фото : Вагонреммаш
© Фото : Вагонреммаш

Говорить о выпуске таких вагонов пока рано. ФПК выясняет, насколько интересен проект пассажирам.

Концепт плацкартного вагона без боковых спальных мест
7 из 7

Говорить о выпуске таких вагонов пока рано. ФПК выясняет, насколько интересен проект пассажирам.

© Фото : Вагонреммаш
1 из 7

Новый вагон выполнен в сдержанных тонах с яркими акцентами.

© Фото : Вагонреммаш
2 из 7

Спальные места расположены друг напротив друга.

© Фото : Вагонреммаш
3 из 7

Туалетная комната в новом плацкартном вагоне.

© Фото : Вагонреммаш
4 из 7

В вагоне только 40 спальных мест вместо привычных 54.

© Фото : Вагонреммаш
5 из 7

Боковых мест в новом концепте плацкартного вагона нет.

© Фото : Вагонреммаш
6 из 7

Зато обычные полки на 17 с половиной сантиметров длиннее , чем сейчас.

© Фото : Вагонреммаш
7 из 7

Говорить о выпуске таких вагонов пока рано. ФПК выясняет, насколько интересен проект пассажирам.

© Фото : Вагонреммаш
Российский производитель "Трансмашхолдинг" разработал три концепции плацкартных вагонов будущего. Одна из них в виде макета в натуральную величину была представлена в ноябре и позднее выставлена на Казанском вокзале. Места расположены как в обычном плацкарте, но там, где полки разделены перегородкой в виде модульного шкафа с местом для багажа, обуви и верхней одежды, получается что-то вроде купе.
ФПК и ТМХ в течение 2020 года представят еще две концепции интерьера некупейных вагонов в виде полноразмерных макетов и покажут их на крупнейших вокзалах страны. Это необходимо для получения обратной связи от пассажиров, на основании мнений которых будет разработан итоговый вариант. Планируется, что такой подвижной состав может начать перевозить пассажиров в дальнем следовании уже в 2023 году.
ОАО РЖД
24 января, 17:03
РЖД попросили пассажиров с медобразованием указывать это
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Распространение нового коронавирусаРоссийский Инвестиционный ФорумПетр ИвановкоронавирусыАдлерМихаил МишустинФедеральная пассажирская компанияРЖДСочиТрансмашхолдингОбщество
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