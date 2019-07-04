Превращения плацкартного вагона: теперь без "боковушек"

Новый вагон выполнен в сдержанных тонах с яркими акцентами.
Новый вагон выполнен в сдержанных тонах с яркими акцентами.
Спальные места расположены друг напротив друга.
Спальные места расположены друг напротив друга.
Туалетная комната в новом плацкартном вагоне.
Туалетная комната в новом плацкартном вагоне.
В вагоне только 40 спальных мест вместо привычных 54.
В вагоне только 40 спальных мест вместо привычных 54.
Боковых мест в новом концепте плацкартного вагона нет.
Боковых мест в новом концепте плацкартного вагона нет.
Зато обычные полки на 17 с половиной сантиметров длиннее , чем сейчас.
Зато обычные полки на 17 с половиной сантиметров длиннее , чем сейчас.
Говорить о выпуске таких вагонов пока рано. ФПК выясняет, насколько интересен проект пассажирам.
Говорить о выпуске таких вагонов пока рано. ФПК выясняет, насколько интересен проект пассажирам.