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РИА Новости

Превращения плацкартного вагона: теперь без "боковушек"

Вчера, 18:37
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Федеральная пассажирская компания представила концепт обновленного плацкартного вагона. Главная его особенность в том, что здесь нет боковых полок. Кадры усовершенствованного интерьера — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Вагонреммаш

Новый вагон выполнен в сдержанных тонах с яркими акцентами.

Концепт плацкартного вагона без боковых спальных мест
1 из 7

Новый вагон выполнен в сдержанных тонах с яркими акцентами.

© Фото : Вагонреммаш
© Фото : Вагонреммаш

Спальные места расположены друг напротив друга.

Концепт плацкартного вагона без боковых спальных мест
2 из 7

Спальные места расположены друг напротив друга.

© Фото : Вагонреммаш
© Фото : Вагонреммаш

Туалетная комната в новом плацкартном вагоне.

Концепт плацкартного вагона без боковых спальных мест
3 из 7

Туалетная комната в новом плацкартном вагоне.

© Фото : Вагонреммаш
© Фото : Вагонреммаш

В вагоне только 40 спальных мест вместо привычных 54.

Концепт плацкартного вагона без боковых спальных мест
4 из 7

В вагоне только 40 спальных мест вместо привычных 54.

© Фото : Вагонреммаш
© Фото : Вагонреммаш

Боковых мест в новом концепте плацкартного вагона нет.

Концепт плацкартного вагона без боковых спальных мест
5 из 7

Боковых мест в новом концепте плацкартного вагона нет.

© Фото : Вагонреммаш
© Фото : Вагонреммаш

Зато обычные полки на 17 с половиной сантиметров длиннее , чем сейчас.

Концепт плацкартного вагона без боковых спальных мест
6 из 7

Зато обычные полки на 17 с половиной сантиметров длиннее , чем сейчас.

© Фото : Вагонреммаш
© Фото : Вагонреммаш

Говорить о выпуске таких вагонов пока рано. ФПК выясняет, насколько интересен проект пассажирам.

Концепт плацкартного вагона без боковых спальных мест
7 из 7

Говорить о выпуске таких вагонов пока рано. ФПК выясняет, насколько интересен проект пассажирам.

© Фото : Вагонреммаш
800012
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