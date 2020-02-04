Путин поддержал преподавание в школах старшекурсниками педвузов

"Там были еще предложения разрешать заниматься педагогической деятельностью специалистам различных областей. И возражения коллег из Госдумы, экспертов заключались в том, что у них нет подготовки именно по направлению "Педагогика". Вот что остановило. Но почему не разрешать студентам старших курсов, я, честно говоря, не понимаю. Я думаю, что вы правы", - сказал Путин на встрече с представителями общественности, отвечая на предложение преподавателя Виктории Смирновой разрешить студентам последних курсов педвузов преподавать в школах, чтобы решить кадровые проблемы.