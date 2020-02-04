Путин поддержал преподавание в школах старшекурсниками педвузов

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение разрешить студентам последних курсов педагогических вузов преподавать в школах, пошутив, что это нововведение в законодательство нужно назвать "поправкой Смирновой" - по фамилии предложившей ее преподавательницы начальной школы.
"Там были еще предложения разрешать заниматься педагогической деятельностью специалистам различных областей. И возражения коллег из Госдумы, экспертов заключались в том, что у них нет подготовки именно по направлению "Педагогика". Вот что остановило. Но почему не разрешать студентам старших курсов, я, честно говоря, не понимаю. Я думаю, что вы правы", - сказал Путин на встрече с представителями общественности, отвечая на предложение преподавателя Виктории Смирновой разрешить студентам последних курсов педвузов преподавать в школах, чтобы решить кадровые проблемы.
Смирнова обратила внимание президента на то, что педагоги часто уходят в середине учебного года из-за декретного отпуска.
"Вот это будет поправка Смирновой", - пошутил президент, говоря о возможном изменении законодательства.
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