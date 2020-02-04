Путин заявил о необходимости поддерживать российские наукограды

"Они (наукограды) требуют, заслуживают (поддержки). Там, знаете, мы сейчас говорим о новых формах, о различных перспективных направлениях. Но это то, что создано еще при Советском Союзе ценой огромных усилий великой страны. Поэтому это совершенно очевидно нужно поддерживать, и будем это поддерживать. И научную деятельность, и производственную деятельность, и хозяйственную. Конечно, это будет в области нашего внимания", - сказал Путин на встрече с представителями общественности, отвечая на вопрос о необходимости персонального внимания к наукоградам.