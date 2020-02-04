РАН попросит правительство ускорить передачу Китаю "Триазавирина"

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российская академия наук обратится в правительство РФ с просьбой организовать как можно более быструю передачу Китаю препарата триазавирин для лечения коронавирусной инфекции, заявил журналистам во вторник президент РАН Александр Сергеев.
По словам Сергеева, этот созданный в России препарат в Китае пока не зарегистрирован, но КНР может в течение двух недель провести регистрацию лекарства и начать его закупки.
"Мы обратимся в правительство, чтобы процесс передачи этого препарата (Китаю - ред.) произошел как можно быстрее", - сказал Сергеев.
Он пояснил, что в Институт органического синтеза Уральского отделения РАН, где был создан триазавирин, из Китая поступил запрос об оказании помощи в поставках препарата.
"Действие этого препарата, я думаю, будет весьма эффективным", - отметил глава РАН.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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