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В Совфеде прокомментировали дело против экс-министра обороны Украины
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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали дело против экс-министра обороны Украины

14:56 04.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко
Лидер политической партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лидер политической партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Заочный судебный процесс в РФ над трижды баллотировавшимся в президенты Украины экс-министром обороны этой страны Анатолием Гриценко за призывы к терактам позволит избирателям на Украине самим сделать вывод об этом политике, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.
Как сообщал СК РФ, в 2014 и 2017 годах Гриценко, ушедший к тому моменту с постов министра и депутата, заявлял, что граждане России тоже должны нести потери, как и украинцы в Донбассе, и предложить взрывать российские поезда с боевой техникой. Российское следствие заочно провело расследование и передало дело в суд, процесс стартует 5 февраля. Гриценко в России грозит до семи лет колонии, но процесс будет проходить заочно: экстрадировать его из Украины не позволяют законы этой страны и международное право. По данным СК РФ, бывший министр находится в международном розыске.
Анатолий Гриценко
11 декабря 2019, 10:28
В Госдуме назвали суд над экс-главой минобороны Украины показательным
"Не имеет особого значения, сидит ли обвиняемый на скамье подсудимых или он временно находится вне досягаемости российского правосудия. Главное то, что закон един и универсален для всех и будет действовать вне зависимости от того, кто его нарушил - российский гражданин или украинский", - сказал сенатор.
Он выразил уверенность в том, что информация о суде над Гриценко не пройдет незамеченной как для украинских политиков, так и для международного сообщества.
"Но главное, что, в конце концов, именно украинские избиратели дадут оценку, к чему ведут такие заявления. И, возможно, начинающийся суд им в этом поможет", - заявил Башкин.
Анатолий Гриценко демобилизовался из украинской армии в 1999 году в звании полковника, а с начала 2000-х стал заметным участником политических процессов. В 2004 году работал в избирательном штабе Виктора Ющенко, участвовал в написании его программы. В 2005-2007 годах трижды возглавлял Минобороны Украины: в правительствах Юлии Тимошенко, Юрия Еханурова и Виктора Януковича. Второй в Украине, после Валерия Шмарова, гражданский министр обороны.
В 2007-2014 годах – депутат Верховной рады. На парламентских выборах в 2014 и 2019 годах он возглавлял список партии "Гражданская позиция", но пройти в Раду не сумел.
Гриценко трижды баллотировался на пост президента. Во время президентских выборов в 2010 году он набрал 1,2% голосов избирателей, в 2014 году - 5,4% голосов, а в 2019-м - 6,91% голосов.
Против Гриценко возбуждались уголовные дела не только в России, но и на Украине. В 2014 году Генпрокуратура Украины объявила, что действия Гриценко и других экс-министров обороны привели Вооруженные силы страны в "состояние ненадлежащего боеготовности", и открыла уголовное производство по статье "Служебная халатность". Чем закончилось расследование, не сообщалось.
Анатолий Гриценко
11 декабря 2019, 09:02
СК направил в суд дело экс-министра обороны Украины Гриценко
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