В Совфеде прокомментировали дело против экс-министра обороны Украины

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Заочный судебный процесс в РФ над трижды баллотировавшимся в президенты Украины экс-министром обороны этой страны Заочный судебный процесс в РФ над трижды баллотировавшимся в президенты Украины экс-министром обороны этой страны Анатолием Гриценко за призывы к терактам позволит избирателям на Украине самим сделать вывод об этом политике, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.

Как сообщал СК РФ, в 2014 и 2017 годах Гриценко, ушедший к тому моменту с постов министра и депутата, заявлял, что граждане России тоже должны нести потери, как и украинцы в Донбассе, и предложить взрывать российские поезда с боевой техникой. Российское следствие заочно провело расследование и передало дело в суд, процесс стартует 5 февраля. Гриценко в России грозит до семи лет колонии, но процесс будет проходить заочно: экстрадировать его из Украины не позволяют законы этой страны и международное право. По данным СК РФ , бывший министр находится в международном розыске.

"Не имеет особого значения, сидит ли обвиняемый на скамье подсудимых или он временно находится вне досягаемости российского правосудия. Главное то, что закон един и универсален для всех и будет действовать вне зависимости от того, кто его нарушил - российский гражданин или украинский", - сказал сенатор.

Он выразил уверенность в том, что информация о суде над Гриценко не пройдет незамеченной как для украинских политиков, так и для международного сообщества.

"Но главное, что, в конце концов, именно украинские избиратели дадут оценку, к чему ведут такие заявления. И, возможно, начинающийся суд им в этом поможет", - заявил Башкин.

Анатолий Гриценко демобилизовался из украинской армии в 1999 году в звании полковника, а с начала 2000-х стал заметным участником политических процессов. В 2004 году работал в избирательном штабе Виктора Ющенко, участвовал в написании его программы. В 2005-2007 годах трижды возглавлял Минобороны Украины: в правительствах Юлии Тимошенко, Юрия Еханурова и Виктора Януковича. Второй в Украине, после Валерия Шмарова, гражданский министр обороны.

В 2007-2014 годах – депутат Верховной рады. На парламентских выборах в 2014 и 2019 годах он возглавлял список партии "Гражданская позиция", но пройти в Раду не сумел.

Гриценко трижды баллотировался на пост президента. Во время президентских выборов в 2010 году он набрал 1,2% голосов избирателей, в 2014 году - 5,4% голосов, а в 2019-м - 6,91% голосов.