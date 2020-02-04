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Туризм
2020-02-04T16:39+0300
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В Крыму появится Ассоциация античных российских городов
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РИА Новости

В Крыму появится Ассоциация античных российских городов

16:01 04.02.2020 (обновлено: 16:39 04.02.2020)
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CC BY-SA 3.0 / Alexxx1979 / Царский курган, Керчь
Царский курган, Керчь
CC BY-SA 3.0 / Alexxx1979 /
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Ассоциация античных российских городов появится в Керчи, учредительное собрание планируется провести в четверг, 6 февраля, сообщает Официальный Туристический портал Республики Крым.
Генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина отметила, что в прошлом году о необходимости создания такой организации говорили на "Боспорских агонах".
По ее словам, к участию приглашены представители городов Анапа, Геленджик, Дербент, Евпатория, Керчь, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Севастополь, Симферополь, Таганрог, Тамань и Феодосия.
Следующим шагом станет создание международной организации античных городов.
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ТуризмТаманьТуризмтуристыКерчьФеодосияНовости - ТуризмНовороссийскГеленджикДербентСимферопольКрымЕвпаторияСевастопольАнапаРостов-на-ДонуТаганрог
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