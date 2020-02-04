В Крыму появится Ассоциация античных российских городов

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Ассоциация античных российских городов появится в Керчи, учредительное собрание планируется провести в четверг, 6 февраля, сообщает Официальный Туристический портал Республики Крым.
Генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина отметила, что в прошлом году о необходимости создания такой организации говорили на "Боспорских агонах".
По ее словам, к участию приглашены представители городов Анапа, Геленджик, Дербент, Евпатория, Керчь, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Севастополь, Симферополь, Таганрог, Тамань и Феодосия.
Следующим шагом станет создание международной организации античных городов.
2 сентября 2019, 08:00ТуризмКрымский мост, вино и крабы: куда поехать на Черном море, если не на пляж