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Путин заявил о необходимости всенародного голосования по Конституции
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РИА Новости

Путин заявил о необходимости всенародного голосования по Конституции

14:52 04.02.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Череповецкого химико-технологического колледжа
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Череповецкого химико-технологического колледжа
© РИА Новости / Евгений Биятов
ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. Только всенародное голосование должно быть окончательной точкой при принятии поправок к конституции, работа по ним уложится в здравые сроки, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я предложил всенародное голосование, чтобы даже те, кто не принимал участие в этой дискуссии (по поправкам), приняли участие в том, чтобы окончательно утвердить поправки. Еще раз хочу это подчеркнуть, на мой взгляд, всенародное голосование и, по сути дела, плебисцит, волеизъявление граждан должны быть окончательной точкой при принятии решений по поправкам в Конституцию РФ", - сказал Путин на встрече с общественностью.
"Я думаю, что мы уложимся в здравые сроки (по принятию поправок)", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
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Путин объяснил необходимость предложенных им поправок к Конституции
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Конституция РФВладимир ПутинЧереповецРоссияПолитика
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