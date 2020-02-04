Путин заявил о необходимости всенародного голосования по Конституции

"Я предложил всенародное голосование, чтобы даже те, кто не принимал участие в этой дискуссии (по поправкам), приняли участие в том, чтобы окончательно утвердить поправки. Еще раз хочу это подчеркнуть, на мой взгляд, всенародное голосование и, по сути дела, плебисцит, волеизъявление граждан должны быть окончательной точкой при принятии решений по поправкам в Конституцию РФ", - сказал Путин на встрече с общественностью.