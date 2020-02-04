Путин обратит внимание на возрождение института мастеров-наставников

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обещал обратить внимание на необходимость возрождения института мастеров-наставников в структуре среднего профессионального образования (СПО) и изучить вопрос об уровне заработной платы таких специалистов.
Одна из участниц встречи Путина с представителями общественности, преподаватель политехнического колледжа обратила внимание на острую необходимость в возрождении института мастеров-наставников в структуре СПО (среднее профессиональное образование). По ее словам, число мастеров производственного обучения уменьшилось, а ведь именно они могут научить студентов тем современным профессиональным навыкам, которые требуют от выпускников работодатели. Также она обратила внимание на необходимость стимулирующих выплат таким специалистам.
16 декабря 2019, 09:04Эксперты объяснили влияние наставничества на карьерный рост и развитие
"У нас еще раньше давно принято решение. Наверняка речь должна идти об уровне заработной платы, о доходах. И о стимулирующих выплатах, наверное. А это вопрос, который требует дополнительного изучения. Что касается уровня заработной платы, то он должен расти так же как, и уровень заработной платы преподавателей должен расти. Видимо, существует разница стартовая, поэтому надо к этому обязательно вернуться, я это для себя помечу, это пообсуждаем с коллегами", - ответил на это Путин.
По мнению президента есть два возможных пути развития. "Первое – это просто определить другой уровень оплаты труда. И второе - приглашать специалистов с производства, напрямую. И "ФосАгро" это делает, и "Северсталь". Но это здесь, где есть крупные предприятия, но они есть не везде, это правда, поэтому нужен общий подход, и обязательно это внимательно посмотрим", - отметил он.
"То, что вы правы, сомнений никаких нет. Не только при наличии хорошего преподавателя и педагога можно сделать классного специалиста, но и при наличии таких мастеров, о которых вы сказали. По-другому сделать это просто невозможно, добиться результатов будет невозможно, поэтому на это нужно обратить повышенное внимание, сделаем это обязательно", - заключил Путин.
9 декабря 2019, 09:00Помощь всегда рядом: как сегодня меняется наставничество в образовании