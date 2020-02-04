Путин обратит внимание на возрождение института мастеров-наставников

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин обещал обратить внимание на необходимость возрождения института мастеров-наставников в структуре среднего профессионального образования (СПО) и изучить вопрос об уровне заработной платы таких специалистов.

Одна из участниц встречи Путина с представителями общественности, преподаватель политехнического колледжа обратила внимание на острую необходимость в возрождении института мастеров-наставников в структуре СПО (среднее профессиональное образование). По ее словам, число мастеров производственного обучения уменьшилось, а ведь именно они могут научить студентов тем современным профессиональным навыкам, которые требуют от выпускников работодатели. Также она обратила внимание на необходимость стимулирующих выплат таким специалистам.

"У нас еще раньше давно принято решение. Наверняка речь должна идти об уровне заработной платы, о доходах. И о стимулирующих выплатах, наверное. А это вопрос, который требует дополнительного изучения. Что касается уровня заработной платы, то он должен расти так же как, и уровень заработной платы преподавателей должен расти. Видимо, существует разница стартовая, поэтому надо к этому обязательно вернуться, я это для себя помечу, это пообсуждаем с коллегами", - ответил на это Путин.

По мнению президента есть два возможных пути развития. "Первое – это просто определить другой уровень оплаты труда. И второе - приглашать специалистов с производства, напрямую. И "ФосАгро" это делает, и "Северсталь". Но это здесь, где есть крупные предприятия, но они есть не везде, это правда, поэтому нужен общий подход, и обязательно это внимательно посмотрим", - отметил он.