СМИ: Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с ее дочерью

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева извинилась перед Любовью Успенской за скандальную передачу с участием дочери певицы Татьяны Плаксиной. Об этом сообщает "СтарХит" со ссылкой на источник в окружении Успенской.
Ранее дочь Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ заявила, что мать над ней издевалась. Сама Успенская отвергла все обвинения и заявила, что душевное состояние Плаксиной "пошатнулось".
По данным собеседника "СтарХит", после эфира Кудрявцева принесла Успенской свои извинения. По словам ведущей, она узнала о гостье за несколько минут до начала съемок и не была осведомлена о ее психологическом состоянии.
"Лера поклялась, что была не в курсе. У нее, кстати, часто возникают споры с продюсерами по поводу сюжетов программы из-за несовпадения взглядов", – отметил источник.
По данным издания, артистка не держит зла ни на дочь, ни на Кудрявцеву.
Татьяна Плаксина — единственный ребенок Любови Успенской. Она родилась в четвертом браке певицы.
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