СМИ: Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с ее дочерью

Ранее дочь Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ заявила, что мать над ней издевалась. Сама Успенская отвергла все обвинения и заявила, что душевное состояние Плаксиной "пошатнулось".

По данным собеседника "СтарХит", после эфира Кудрявцева принесла Успенской свои извинения. По словам ведущей, она узнала о гостье за несколько минут до начала съемок и не была осведомлена о ее психологическом состоянии.

"Лера поклялась, что была не в курсе. У нее, кстати, часто возникают споры с продюсерами по поводу сюжетов программы из-за несовпадения взглядов", – отметил источник.

По данным издания, артистка не держит зла ни на дочь, ни на Кудрявцеву.