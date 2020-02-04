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2020-02-04T14:48+0300
https://ria.ru/20200204/1564241821.html
Путин рассказал о предложенных им поправках к Конституции
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РИА Новости

Путин рассказал о предложенных им поправках к Конституции

14:36 04.02.2020 (обновлено: 14:48 04.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поправки к Конституции были предложены им не для того, чтобы продлить полномочия президента.
"Я это предложил, но не для того, чтобы продлить свои полномочия", - сказал Путин на встрече с представителями общественности.
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По его словам, если всенародное голосование произойдет в обозначенные сроки, то это, по сути, - плебисцит, волеизъявление граждан. "Я и предложил это для того, чтобы путем этого высшего проявления, это волеизъявления, были приняты эти поправки или не приняты. Если приняты, то никто не мог бы сказать, что здесь что-то не так. Это высшая форма демократии. По сути - это волеизъявление граждан страны", - пояснил президент.
"Но нужно ли таким способом продлевать полномочия действующего президента, думаю, что нет. Потому что, если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Вчера, 14:22
Путин объяснил необходимость предложенных им поправок к Конституции
279215105
Обсудить 11
Конституция РФВладимир ПутинЧереповецРоссияПолитика
Популярные комментарии
Все помнят его слова в нулевые, что он не приемлет больше двух сроков на посту президента? Что мы в итоге получили? Вот именно. Лично я его словам уже давно не верю и эта показушная смена правительства рассчитана исключительно на слабоумных, вернее они таковыми нас считают
4 февраля, 14:55
Павлуша Шапкин
6232005
Не верю.
4 февраля, 14:58
ВНВасилий Науман
4600103
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