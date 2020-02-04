Путин рассказал о предложенных им поправках к Конституции

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поправки к Президент РФ Владимир Путин заявил, что поправки к Конституции были предложены им не для того, чтобы продлить полномочия президента.

"Я это предложил, но не для того, чтобы продлить свои полномочия", - сказал Путин на встрече с представителями общественности.

По его словам, если всенародное голосование произойдет в обозначенные сроки, то это, по сути, - плебисцит, волеизъявление граждан. "Я и предложил это для того, чтобы путем этого высшего проявления, это волеизъявления, были приняты эти поправки или не приняты. Если приняты, то никто не мог бы сказать, что здесь что-то не так. Это высшая форма демократии. По сути - это волеизъявление граждан страны", - пояснил президент.

"Но нужно ли таким способом продлевать полномочия действующего президента, думаю, что нет. Потому что, если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе", - добавил он.