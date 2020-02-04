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2020-02-04T14:38+0300
https://ria.ru/20200204/1564241786.html
Адвокат заявил, что фигуранту дела Голунова угрожают сотрудники ФСБ
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РИА Новости

Адвокат заявил, что фигуранту дела Голунова угрожают сотрудники ФСБ

14:36 04.02.2020 (обновлено: 14:38 04.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБывший сотрудник полиции Денис Коновалов в Басманном суде
Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов в Басманном суде
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Бывший полицейский Денис Коновалов, арестованный по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, пожаловался адвокатам на угрозы со стороны сотрудников УСБ и ФСБ, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Коврижкин.
"Вчера у него был его адвокат, он жаловался ей на очень плохое физическое и моральное состояние, что на него оказывается давление, поступают угрозы со стороны оперативников УСБ и ФСБ, ему угрожают, что он получит 15 лет лишения свободы, если он не признается и не оговорит остальных. По словам адвоката, она видела у него вроде как синяки", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что во вторник в СИЗО защите сообщили, что Коновалов отказался от адвоката по соглашению и попросил предоставить ему государственного адвоката.
Из материалов дела известно, что бывший старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Коновалов сейчас нигде не работает, содержит двух сыновей и жену, которая ухаживает за ребенком с ограниченными возможностями здоровья.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов
6 ноября 2019, 11:47
Голунов назвал Россию "приятной страной" для работы журналистов
В минувший четверг СК отправил в СИЗО до 29 марта пятерых экс-полицейских по делу о подброшенных Голунову наркотиках и ходатайствует об их аресте. Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
30 января, 23:05
Голунов прокомментировал арест пятерых экс-полицейских
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Денис КоноваловИван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваСледственный комитет РФФСБ РФМоскваРоссияПроисшествия
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