Адвокат заявил, что фигуранту дела Голунова угрожают сотрудники ФСБ

"Вчера у него был его адвокат, он жаловался ей на очень плохое физическое и моральное состояние, что на него оказывается давление, поступают угрозы со стороны оперативников УСБ и ФСБ, ему угрожают, что он получит 15 лет лишения свободы, если он не признается и не оговорит остальных. По словам адвоката, она видела у него вроде как синяки", - сказал собеседник агентства.