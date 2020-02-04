В Британии ряд журналистов не допустили на брифинг премьер-министра

ЛОНДОН, 4 фев – РИА Новости. Кандидат в лидеры Лейбористской партии Великобритании сэр Кир Стармер во вторник обратился к секретарю кабинета министров (главе госслужбы страны) сэру Марку Седвиллу с просьбой расследовать сложившуюся накануне ситуацию, когда ряд британских журналистов не допустили на брифинг канцелярии премьер-министра.
Накануне политические обозреватели ряда британских изданий, в том числе Mirror и Independent, узнав о техническом брифинге по вопросам Brexit, явились на Даунинг-стрит, где представители канцелярии премьера объяснили им, что на пресс-конференцию будут допущены только приглашенные журналисты. Тогда из солидарности с ними с брифинга ушли и получившие приглашения коллеги. В офисе премьера позднее прокомментировали ситуацию, заявив, что был организован общий брифинг для всех британских журналистов и отдельный для небольшой группы. Представитель Даунинг-стрит особо подчеркнул, что офис премьера волен решать, с кем именно из журналистов и когда говорить и что брифинги для небольшого числа корреспондентов являются обычной практикой и не являются признаком "внесения в черный список" всех остальных.
"Решение Джонсона (премьер-министр Великобритании Борис Джонсон – ред.) ввести запрет для ряда СМИ и лишить их доступа к брифингам госслужащих вредит демократии. Я написал секретарю кабинета письмо с просьбой расследовать произошедшее", - написал Стармер в Twitter.
Johnson’s decision to ban selected media from having access to civil service briefings damages democracy.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) February 4, 2020
I have written to the Cabinet Secretary to ask him to investigate this matter. pic.twitter.com/BQxv38xdQs
Он также выложил в Twitter копию своего письма Седвиллу.
"Действия директора премьер-министра по коммуникациям, являющегося политическим назначенцем, вызывают глубокое беспокойство. Медиадоступ к главному переговорщику премьера (Дэвиду Фросту – ред.) не должен определяться политическим фаворитизмом", - указал Стармер в письме.
Модель общения офиса британского премьера со СМИ резко отличается от многих других стран. Так, канцелярия премьера проводит брифинги для британских журналистов и иностранцев отдельно (а еще пару лет назад брифингов для иностранцев не было вовсе), причем для иностранцев они бэкграундные, то есть информация с них не предназначена для публикации. Есть своя иерархия и среди британских СМИ: в "пул" премьера допущено очень небольшое количество журналистов, всем остальным предлагается брать информацию у допущенных СМИ.