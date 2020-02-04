В Британии ряд журналистов не допустили на брифинг премьер-министра

Модель общения офиса британского премьера со СМИ резко отличается от многих других стран. Так, канцелярия премьера проводит брифинги для британских журналистов и иностранцев отдельно (а еще пару лет назад брифингов для иностранцев не было вовсе), причем для иностранцев они бэкграундные, то есть информация с них не предназначена для публикации. Есть своя иерархия и среди британских СМИ: в "пул" премьера допущено очень небольшое количество журналистов, всем остальным предлагается брать информацию у допущенных СМИ.