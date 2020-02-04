Путин: не хотелось бы погрязнуть в поправках к Конституции

"Не хотелось бы погрязнуть, это точно, ни в поправках, ни в чем другом. Все должно быть организовано соответствующим образом. То, что дискуссия разворачивается таким широким фронтом, на самом деле, меня это только радует, потому что чем больше людей будут вовлечены в этот процесс, тем более народной будет конституция и поправки, которые были предложены", - сказал Путин на встрече с общественностью.