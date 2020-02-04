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Путин: не хотелось бы погрязнуть в поправках к Конституции
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РИА Новости

Путин: не хотелось бы погрязнуть в поправках к Конституции

14:28 04.02.2020 (обновлено: 14:37 04.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления. Архивное фото
ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что при подготовке поправок к Конституции России не хотелось бы погрязнуть в этой работе, но радует, что в стране идет широкая дискуссия.
"Не хотелось бы погрязнуть, это точно, ни в поправках, ни в чем другом. Все должно быть организовано соответствующим образом. То, что дискуссия разворачивается таким широким фронтом, на самом деле, меня это только радует, потому что чем больше людей будут вовлечены в этот процесс, тем более народной будет конституция и поправки, которые были предложены", - сказал Путин на встрече с общественностью.
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Вчера, 14:22
Путин объяснил необходимость предложенных им поправок к Конституции
17401022
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Конституция РФВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
что бы поправки были народными необходимо ознакомить людей со всеми пунктами изменений и провести голосование (референдум) по КАЖДОМУ пункту. Ни каких пакетных голосований.
4 февраля, 14:48
aalexandr2403
1600000
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