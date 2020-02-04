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Синоптик заявил о смещении аномально теплой погоды в России на восток
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РИА Новости

Синоптик заявил о смещении аномально теплой погоды в России на восток

14:13 04.02.2020 (обновлено: 15:04 04.02.2020)
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© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМолодая семья на прогулке
Молодая семья на прогулке
© РИА Новости / Таисия Воронцова
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В восточную часть России на этой неделе придет аномально теплая погода, сообщил телеканал "360" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

"Уже послезавтра в Новосибирской, Омской, Томской областях и Красноярском крае температура будет выше, чем в Крыму. Представляете? Это редко бывает. Вот такие капризы зимы", — сказал синоптик.

При этом, как заверяют метеорологи, европейскую часть ожидают настоящие морозы: к выходным температура в Москве и Подмосковье может опуститься до минус 15 градусов. Аналогичная погода установится в Крыму.
Накануне главный специалист Московского метеобюро Татьяна Поздянкова рассказала, что резкую смену климатических процессов в столице будут сопровождать колебания атмосферного давления: к выходным оно превысит норму на десять пунктов.
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Роман ВильфандГидрометцентрМоскваКрасноярский крайМосковская областьКрымОбщество
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