Синоптик заявил о смещении аномально теплой погоды в России на восток

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В восточную часть России на этой неделе придет аномально теплая погода, сообщил телеканал "360" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
"Уже послезавтра в Новосибирской, Омской, Томской областях и Красноярском крае температура будет выше, чем в Крыму. Представляете? Это редко бывает. Вот такие капризы зимы", — сказал синоптик.
При этом, как заверяют метеорологи, европейскую часть ожидают настоящие морозы: к выходным температура в Москве и Подмосковье может опуститься до минус 15 градусов. Аналогичная погода установится в Крыму.
Накануне главный специалист Московского метеобюро Татьяна Поздянкова рассказала, что резкую смену климатических процессов в столице будут сопровождать колебания атмосферного давления: к выходным оно превысит норму на десять пунктов.
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