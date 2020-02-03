Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании

"В течение суток 4-го числа местами небольшой снежок выпадет, присыплет по одному сантиметру. Что касается температуры, то она будет понижаться. Минимальная температура в Москве завтра уже будет минус один-три, по области до минус шести", — рассказала синоптик.

"В течение 5-го числа погода без суточного хода, это говорит о том, что ночью и утром будет теплее, чем в последующие часы. Температура будет порядка минус пять-семь градусов, по области до минус десяти. И к вечеру температура еще понизится, в Москве будет градусов минус десять к концу дня. <...> В последующие дни <...> характер погоды будет определять область повышенного атмосферного давления, существенных осадков у нас не ожидается, но будет довольно морозно. В ночные часы минус восемь-тринадцать, дневная температура — минус пять-десять", — добавила Позднякова.