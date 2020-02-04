Поклонская оценила обращение Эрдогана к почетному караулу в Киеве

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что в приветствии президентом Турции Тайипом Эрдоганом почетного караула украинских военных словами "Слава Украине" не нужно искать проблем.

Ранее в СМИ появилось видео, как Эрдоган во время официального визита на Украину поприветствовал почетный караул украинских военных словами "Слава Украине", на что в ответ прозвучало: "Героям слава".

"В Киеве господин Эрдоган поприветствовал почетный караул нацистским вскриком "Слава Украине". Тут не нужно искать проблемы. Возможно, господин Эрдоган даже не понял, что сказал. Текст ему, вероятно, подготовили спичрайтеры, чтобы умаслить Зеленского (президент Украины - ред.), вернее даже радикалов, перед которыми пляшет Зеленский", - сказала РИА Новости Поклонская.

Депутат полагает, что Эрдоган не знает про кровь и ужас, которые стоят за этим лозунгом. "Но при встрече я обязательно об этом ему расскажу", - подчеркнула Поклонская.

"Слава Украине! Героям слава!" - приветствие и лозунг украинских националистов, официальное приветствие в украинской армии и полиции (с 2018 года). Вариант "Слава Украине!" с ответом "Героям слава!" был принят в качестве организационного пароля-приветствия среди членов ОУН-УПА* ("Организации украинских националистов", чье боевое крыло УПА запрещено в РФ) в начале Второй мировой войны.

*Запрещенная в России экстремистская организация.