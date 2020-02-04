Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T14:18+0300
https://ria.ru/20200204/1564240496.html
Рада приняла в первом чтении проект о сокращении числа депутатов
https://cdn25.img.ria.ru/images/156231/51/1562315130_0:253:3000:1941_1036x0_80_0_0_4bbdb5754f19acdb74bb4fd4f5165940.jpg
РИА Новости

Рада приняла в первом чтении проект о сокращении числа депутатов

14:13 04.02.2020 (обновлено: 14:18 04.02.2020)
624
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 4 фев - РИА Новости. Парламент Украины на заседании во вторник принял в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов с 450 до 300, такое решение поддержали 236 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Документ еще должен пройти второе чтение.
Ранее парламент направил на экспертизу в Конституционный суд законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов Рады с 450 до 300, проведение парламентских выборов по пропорциональной системе и обязательное владение кандидатами украинским языком. Позже КС признал сокращение числа депутатов Рады соответствующим Основному закону страны.
Действующий конституционный состав парламента - это 450 депутатов.
Депутаты и кабинет министров на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Вчера, 13:59
Рейтинг партии "Слуга народа" снизился до 42 процентов, показал опрос
"Конституционный состав Верховной рады Украины - 300 народных депутатов Украины, которые избираются сроком на пять лет…Народным депутатом Украины может быть гражданин Украины, достигший на день выборов 21 года, имеющий право голоса, постоянно проживающий на Украине не менее последних пяти лет и владеющий государственным языком", - говорится в тексте законопроекта.
Документ также предполагает внесение изменений в конституцию в части проведения выборов в Раду по пропорциональной системе.
Алексей Албу
3 февраля, 20:12
Кто знает, что будет завтра. Украинский политолог о будущем Зеленского
В проекте закона также отмечается, что парламент, избранный до вступления в силу изменений в части сокращения числа депутатов и проведения выборов в Раду по пропорциональной системе, продолжит работать до следующих парламентских выборов. Согласно действующему законодательству, выборы в Раду проводятся по смешанной системе.
Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
3 февраля, 16:49
Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть
730100
Обсудить 0
Конституционный суд УкраиныСитуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Рейтинг партии "Слуга народа" снизился до 42 процентов, показал опрос
Разведение сил в Донбассе
Более 60% украинцев хотят прекращения войны в Донбассе, показал опрос
Владимир Зеленский на встрече с Анджеем Дудой во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц
Рейтинг Зеленского за месяц упал до 59 процентов, показал опрос
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве
Зеленский попросил Раду пустить иностранных военных для учений
Наталья Поклонская
Поклонская оценила обращение Эрдогана к почетному караулу в Киеве
Лидер политической партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко
В Совфеде прокомментировали дело против экс-министра обороны Украины
Сотрудник полиции
В пригороде Петербурга задержали фальшивомонетчиков
Чрезвычайный и Полномочный посол государства Палестина в Российской Федерации Абдель Хафиз Нофаль
Палестина не контактировала с США после объявления "сделки века"
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский раскритиковал Ленина и Сталина за "раздачу" территорий
Жозеп Боррель
ЕС отверг инициативу США по палестино-израильскому урегулированию
Встреча лидеров нормандской четверки
Посол Франции на Украине заявил о провале попытки изолировать Россию
Даунинг-Стрит
В Британии ряд журналистов не допустили на брифинг премьер-министра
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
"Нормандская четверка" может встретиться в феврале в Мюнхене
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
"Газпром" втрое снизил транзит газа через Украину
Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль
Палестина заявила о готовности стать демилитаризованным государством
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:00Первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
03:23"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия
Лента новостейМолния