Рада приняла в первом чтении проект о сокращении числа депутатов

В проекте закона также отмечается, что парламент, избранный до вступления в силу изменений в части сокращения числа депутатов и проведения выборов в Раду по пропорциональной системе, продолжит работать до следующих парламентских выборов. Согласно действующему законодательству, выборы в Раду проводятся по смешанной системе.

Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом