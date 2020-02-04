Рада приняла в первом чтении проект о сокращении числа депутатов

КИЕВ, 4 фев - РИА Новости. Парламент Украины на заседании во вторник принял в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов с 450 до 300, такое решение поддержали 236 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Документ еще должен пройти второе чтение.
Ранее парламент направил на экспертизу в Конституционный суд законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов Рады с 450 до 300, проведение парламентских выборов по пропорциональной системе и обязательное владение кандидатами украинским языком. Позже КС признал сокращение числа депутатов Рады соответствующим Основному закону страны.
Действующий конституционный состав парламента - это 450 депутатов.
"Конституционный состав Верховной рады Украины - 300 народных депутатов Украины, которые избираются сроком на пять лет…Народным депутатом Украины может быть гражданин Украины, достигший на день выборов 21 года, имеющий право голоса, постоянно проживающий на Украине не менее последних пяти лет и владеющий государственным языком", - говорится в тексте законопроекта.
Документ также предполагает внесение изменений в конституцию в части проведения выборов в Раду по пропорциональной системе.
В проекте закона также отмечается, что парламент, избранный до вступления в силу изменений в части сокращения числа депутатов и проведения выборов в Раду по пропорциональной системе, продолжит работать до следующих парламентских выборов. Согласно действующему законодательству, выборы в Раду проводятся по смешанной системе.
Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом
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