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Жириновский раскритиковал Ленина и Сталина за "раздачу" территорий
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РИА Новости

Жириновский раскритиковал Ленина и Сталина за "раздачу" территорий

14:08 04.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Жириновский раскритиковал советских лидеров Владимира Ленина и Иосифа Сталина за то, что те без одобрения парламента передавали российские территории республикам.
"Сто лет назад Ленин дал независимость Эстонии. Он имел право? Глава государства только может этот вопрос решать, получив одобрение парламента. Ни один орган Советской России не заседал. Он, представитель Совнаркома, Финляндии - независимость, Эстонии, Литве, Латвии. И подписывает в Кремле", - заявил Жириновский журналистам.
Потом, считает политик, так же продолжил раздавать российские земли и Сталин: "товарищ без образования ничего не соображал" и делил карту, забыв о русском народе.
"Не было никакой Эстонии и Латвии. Литва была вместе с Польшей. Чухония была. Таллин - русский город Ревель. Тарту - русский город Юрьев... У эстонцев - только кусочек Таллина им дать и Пярну,.. Вот там эстонцы, их 900 тысяч. И мы их ни в чем не обделяем. Это все русские земли. А Литва пусть вернет Вильнюсский край. Вильнюс это не ваш город. По итогам войны вам Сталин раздавал: вот тебе Клайпеда, вот тебе Вильнюс, вот тебе немецкие земли полякам, вот вам, украинцы, Львов. Все раздал, добрый. Вот Казахстану - Южный Урал. Не жалко", - заявил Жириновский.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
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