Жириновский раскритиковал Ленина и Сталина за "раздачу" территорий

"Не было никакой Эстонии и Латвии. Литва была вместе с Польшей. Чухония была. Таллин - русский город Ревель. Тарту - русский город Юрьев... У эстонцев - только кусочек Таллина им дать и Пярну,.. Вот там эстонцы, их 900 тысяч. И мы их ни в чем не обделяем. Это все русские земли. А Литва пусть вернет Вильнюсский край. Вильнюс это не ваш город. По итогам войны вам Сталин раздавал: вот тебе Клайпеда, вот тебе Вильнюс, вот тебе немецкие земли полякам, вот вам, украинцы, Львов. Все раздал, добрый. Вот Казахстану - Южный Урал. Не жалко", - заявил Жириновский.