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Защита Голунова пожаловалась генпрокурору на отказ ГП извиняться
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РИА Новости

Защита Голунова пожаловалась генпрокурору на отказ ГП извиняться

14:05 04.02.2020 (обновлено: 14:10 04.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЖурналист "Медузы" Иван Голунов на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий"
Журналист Медузы Иван Голунов на конференции Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Защита журналиста Ивана Голунова пожаловалась генпрокурору на отказ ведомства извиняться перед ним за незаконное уголовное преследование, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
В конце января Голунов пожаловался новому генпрокурору России Игорю Краснову, что до сих пор не получил официальные извинения за задержание. Накануне Бадамшин заявил, что Генпрокуратура не стала извиняться перед Голуновым за незаконное уголовное преследование и переадресовала этот вопрос в нижестоящую инстанцию - столичную прокуратуру.
"Надзор над уголовным делом, по которому проходил Голунов, осуществляет непосредственно Генпрокуратура, поэтому именно ее представители должны принести журналисту извинения", - сказал адвокат.
Комментариями генеральной и столичной прокуратур РИА Новости пока не располагает.
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых возбудили уголовное дело и заключили под стражу.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
30 января, 23:05
Голунов прокомментировал арест пятерых экс-полицейских
582005
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Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваИгорь КрасновСергей БадамшинГенеральная прокуратура РФМоскваРоссияПроисшествия
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