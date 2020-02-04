В Германии извинились перед заподозренной в убийстве детей медсестрой

БЕРЛИН, 4 фев - РИА Новости. Прокуратура немецкого города Ульм принесла извинения медсестре, заподозренной в отравлении в родильном отделении пяти младенцев с помощью морфия, женщина ранее провела четверо суток в СИЗО.
"Я позвонил женщине и принес ей свои соболезнования в связи с предварительным задержанием", - заявил на пресс-конференции во вторник представитель прокуратуры Ульма Кристоф Лер, трансляция мероприятия в прямом эфире ведется телеканалом N24.
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Медсестру, ранее заподозренную в покушении на убийство пятерых недоношенных детей в университетской клинике Ульма (федеральная земля ФРГ Баден-Вюртемберг), освободили из-под стражи в Германии, сообщил ранее таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию.
Ранее в клинике Ульма были расследованы факты, связанные с проблемами с дыханием у пятерых новорожденных, у одной из медсестер был обнаружен шприц с грудным молоком, в котором якобы содержался морфин. Женщина была арестована и отправлена в СИЗО, она категорически отрицала свою вину.
По словам представителей прокуратуры, повторные лабораторные исследования молока в шприце, как и взятых затем проб материнского молока показали, что "следы морфия были в растворителе", использовавшемся в исследовании, пробы препаратов показали отсутствие содержания морфия. Также были проведены исследования ДНК на емкости, из которой предположительно были накормлены младенцы - ДНК ранее задержанной сотрудницы клиники на ней не обнаружены.