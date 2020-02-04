В Германии извинились перед заподозренной в убийстве детей медсестрой

БЕРЛИН, 4 фев - РИА Новости. Прокуратура немецкого города Ульм принесла извинения медсестре, заподозренной в отравлении в родильном отделении пяти младенцев с помощью морфия, женщина ранее провела четверо суток в СИЗО.

"Я позвонил женщине и принес ей свои соболезнования в связи с предварительным задержанием", - заявил на пресс-конференции во вторник представитель прокуратуры Ульма Кристоф Лер, трансляция мероприятия в прямом эфире ведется телеканалом N24

Медсестру, ранее заподозренную в покушении на убийство пятерых недоношенных детей в университетской клинике Ульма (федеральная земля ФРГ Баден-Вюртемберг), освободили из-под стражи в Германии, сообщил ранее таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию.

Ранее в клинике Ульма были расследованы факты, связанные с проблемами с дыханием у пятерых новорожденных, у одной из медсестер был обнаружен шприц с грудным молоком, в котором якобы содержался морфин. Женщина была арестована и отправлена в СИЗО, она категорически отрицала свою вину.