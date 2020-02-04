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https://ria.ru/20200204/1564239858.html
В ДНР заявили об обстреле силовиками окраины Донецка из БМП
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РИА Новости

В ДНР заявили об обстреле силовиками окраины Донецка из БМП

14:01 04.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПропускной пункт в Донбассе
Пропускной пункт в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Пропускной пункт в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские силовики во вторник обстреляли из БМП окраины Донецка, повреждения получили пять домов, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Сегодня боевики 28-й бригады вооруженных формирований Украины... открыли прицельный огонь с применением вооружения БМП, противотанковых гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по поселку шахты "Трудовская" в Петровском районе Донецка. В результате обстрела получили повреждения пять домостроений", - сказал представитель ведомства.
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По его словам, целенаправленное разрушение гражданской инфраструктуры ДНР и угроза жизни мирных граждан путем регулярных обстрелов является подтверждением "лицемерных обещаний украинского руководства".
"Материалы по факту обстрела переданы представителям международных организаций, находящихся в республике, а также в генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира 28-й бригады ВФУ Марченко", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
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В ведомстве призвали международных наблюдателей сконцентрировать внимание на действиях украинских силовиков и донести эту информацию мировому сообществу с целью принудить Киев "выполнять свои обещания".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Украинские силовики обстреляли окраины Горловки, заявили в ДНР
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
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