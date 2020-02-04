В ДНР заявили об обстреле силовиками окраины Донецка из БМП

ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские силовики во вторник обстреляли из БМП окраины Украинские силовики во вторник обстреляли из БМП окраины Донецка , повреждения получили пять домов, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики

"Сегодня боевики 28-й бригады вооруженных формирований Украины... открыли прицельный огонь с применением вооружения БМП, противотанковых гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по поселку шахты "Трудовская" в Петровском районе Донецка. В результате обстрела получили повреждения пять домостроений", - сказал представитель ведомства.

По его словам, целенаправленное разрушение гражданской инфраструктуры ДНР и угроза жизни мирных граждан путем регулярных обстрелов является подтверждением "лицемерных обещаний украинского руководства".

"Материалы по факту обстрела переданы представителям международных организаций, находящихся в республике, а также в генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира 28-й бригады ВФУ Марченко", - сказал представитель Народной милиции ДНР.

В ведомстве призвали международных наблюдателей сконцентрировать внимание на действиях украинских силовиков и донести эту информацию мировому сообществу с целью принудить Киев "выполнять свои обещания".