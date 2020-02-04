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Рейтинг партии "Слуга народа" снизился до 42 процентов, показал опрос
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РИА Новости

Рейтинг партии "Слуга народа" снизился до 42 процентов, показал опрос

13:59 04.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" снизился до 42%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
В декабре 2019 года социологическая группа "Рейтинг" проводила похожий опрос, тогда партию "Слуга народа" были готовы поддержать почти 48% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. Рейтинг "Оппозиционной платформы" составлял 11,4%.
"Партию "Слуга народа" готовы поддержать 42,2% среди тех, кто определился и намерен голосовать. За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" готовы отдать свои голоса - 13,5% опрошенных, за "Европейскую солидарность" - 9,5%, "Батькивщину" - 8,1%. Поддержка других партий - ниже 4%. Тех, кто не определился - около 16%", - говорится в данных опроса опубликованных во вторник на сайте группы "Рейтинг".
Опрос проводился с 22 по 26 января 2020 года во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Всего опрошено 2,5 тысячи человек. Статистическая погрешность не превышает 2%.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля 2019 года. Парламентарии избирались на полный срок в пять лет.
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