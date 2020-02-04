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2020-02-04T13:46+0300
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В Одессе демонтировали последний барельеф маршалу Жукову
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РИА Новости

В Одессе демонтировали последний барельеф маршалу Жукову

13:46 04.02.2020
2509
© РИА Новости / Перейти в фотобанкГенерал армии Георгий Жуков на полевых учениях
Генерал армии Георгий Жуков на полевых учениях
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 4 фев – РИА Новости. Последний барельеф маршалу Георгию Жукову демонтировали в Одессе, сообщает во вторник издание "Думская".
"Активисты ряда патриотических организаций и студенты Одесского национального университета имени Мечникова демонтировали барельеф советскому маршалу Георгия Жукова, который висел на стене дома № 62 по улице Новосельского (студенческое общежитие – ред.)", - говорится в сообщении.
По данным издания, им пытались помешать несогласные с происходящим, но барельеф демонтировали и увезли на машине.
Как отмечает СМИ, демонтажа барельефа в рамках декоммунизации добивались пять лет, но городская власть "саботировала процесс". Поэтому активисты обратились к ректору Одесского национального университета Игорю Ковалю, который дал согласие на демонтаж барельефа.
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Георгий Жуков - выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов. С 1955 года по 1957 год был министром обороны СССР.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
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Великая Отечественная война (1941-1945)ОдессаУкраинаГеоргий ЖуковВ мире
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Эх, Одесса, в войну не испугалась фашистов, а сегодня сдулась позорно!
4 февраля, 14:02
Von Stirliz
2700200
В городе, возникшем благодаря Екатерине Второй и Потёмкину (а при создании СССР в 1922 году отданным большевиками-ленинцами новоиспечённой Украинской ССР), нацистская саранча встаёт на крыло. Как и по всей Украине. Беда для народа. И на Украине, и в России.
4 февраля, 14:14
Александр И
2601100
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