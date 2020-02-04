В Одессе демонтировали последний барельеф маршалу Жукову

КИЕВ, 4 фев – РИА Новости. Последний барельеф маршалу Георгию Жукову демонтировали в Одессе, сообщает во вторник издание "Думская".
"Активисты ряда патриотических организаций и студенты Одесского национального университета имени Мечникова демонтировали барельеф советскому маршалу Георгия Жукова, который висел на стене дома № 62 по улице Новосельского (студенческое общежитие – ред.)", - говорится в сообщении.
По данным издания, им пытались помешать несогласные с происходящим, но барельеф демонтировали и увезли на машине.
Как отмечает СМИ, демонтажа барельефа в рамках декоммунизации добивались пять лет, но городская власть "саботировала процесс". Поэтому активисты обратились к ректору Одесского национального университета Игорю Ковалю, который дал согласие на демонтаж барельефа.
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Георгий Жуков - выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов. С 1955 года по 1957 год был министром обороны СССР.
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