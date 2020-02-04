Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-02-04T15:59+0300
https://ria.ru/20200204/1564239038.html
Эксперты: на курортах Таиланда нет случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/156012/66/1560126686_0:356:2000:1481_1036x0_80_0_0_601ae881a944cd567b3ee9c9a4b79a66.jpg
РИА Новости

Эксперты: на курортах Таиланда нет случаев заражения коронавирусом

15:59 04.02.2020
1835
© РИА Новости / Александр АндреевТуристы готовятся к снорклингу, Таиланд
Туристы готовятся к снорклингу, Таиланд
© РИА Новости / Александр Андреев
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. На курортах Пхукет, Паттайя, Чиангмай, Самуи, Краби, а также в 55 других провинциях королевства не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, сообщает Туристическое управление страны.
В сообщении также отмечается, что во всей стране проводится масштабная профилактическая кампания по предотвращению распространения коронавируса. В международных пунктах въезда пассажиров, в том числе в 28 аэропортах страны, установлены инфракрасные тепловые камеры, усилены санитарно-эпидемиологические меры.
"Департамент эпидемиологического контроля (DDC) по прибытии в Таиланд выдает всем туристам "карту здоровья", где должны производиться отметки о прибытии, проживании и возможном возникновении симптомов заболевания. Данные меры помогут врачу поставить правильный диагноз и оперативно провести лечение. Крупные туристические достопримечательности, транспорт, торговые центры, отели и другие общественные места принимают повышенные меры предосторожности для защиты своего персонала и посетителей, включая дополнительную уборку и дезинфекцию", — уточнили в ТАТ.
В управлении отметили, что все магазины, универмаги, достопримечательности, рестораны, музеи и туристические места работают по стандартному расписанию. Запланированные мероприятия, спортивные соревнования, конференции и выставки проходят в обычном режиме и не будут отменены.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек.
Девушка на пляже в Таиланде
26 октября 2019, 08:00Туризм
Собираемся в Таиланд. Как сэкономить на мелочах и не попасть в тюрьму
120112
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТаиланд
Рекомендуем
Прохожие в защитных масках на одной из улиц
В Таиланде сообщили о шести новых случаях заражения коронавирусом
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
В Таиланде выздоровели восемь инфицированных коронавирусом человек
Покупатель в отделе алкогольной продукции
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Обработка салона самолета авиакомпании Thai Airways в международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
На базе ВМС Таиланда открыли карантинный центр
Зона паспортного контроля
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Сотрудница аэропорта Суварнабхуми в защитной маске в Бангкоке
Правительство Таиланда взяло под контроль цены на маски и спирт
Коронавирус 2019-nCoV
В Таиланде врачи создали комбинацию лекарств для лечения коронавируса
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Число умерших от коронавируса в Хубэе выросло до 479 человек
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
В лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат Триазавирин
В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса
Отдыхающие на курорте Эльбрус
СП не увидела отдачи от новых горнолыжных курортов на Северном Кавказе
Свеча
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Дмитрий Бульба
Город Манбидж в Сирии
Плененные в Сирии боевики раскрыли роль Турции в создании "ан-Нусры"*
Шакира и Дженнифер Лопес во время выступления
Выступление Лопес и Шакиры на "Супер-кубке" вызвало споры в сети
Пассажиры в международном аэропорту Владивостока
"Уральские авиалинии" объяснили отказ вывозить из Китая граждан СНГ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
03:23"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия
03:19В МЧС рассказали, как избежать травм при катании на сноуборде и лыжах
Лента новостейМолния