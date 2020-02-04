Эксперты: на курортах Таиланда нет случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. На курортах Пхукет, Паттайя, Чиангмай, Самуи, Краби, а также в 55 других провинциях королевства не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, сообщает Туристическое управление страны.

В сообщении также отмечается, что во всей стране проводится масштабная профилактическая кампания по предотвращению распространения коронавируса. В международных пунктах въезда пассажиров, в том числе в 28 аэропортах страны, установлены инфракрасные тепловые камеры, усилены санитарно-эпидемиологические меры.

"Департамент эпидемиологического контроля (DDC) по прибытии в Таиланд выдает всем туристам "карту здоровья", где должны производиться отметки о прибытии, проживании и возможном возникновении симптомов заболевания. Данные меры помогут врачу поставить правильный диагноз и оперативно провести лечение. Крупные туристические достопримечательности, транспорт, торговые центры, отели и другие общественные места принимают повышенные меры предосторожности для защиты своего персонала и посетителей, включая дополнительную уборку и дезинфекцию", — уточнили в ТАТ.

В управлении отметили, что все магазины, универмаги, достопримечательности, рестораны, музеи и туристические места работают по стандартному расписанию. Запланированные мероприятия, спортивные соревнования, конференции и выставки проходят в обычном режиме и не будут отменены.