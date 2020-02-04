Январь в Петербурге стал самым теплым за 139 лет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Температура воздуха в Температура воздуха в Санкт-Петербурге в январе 2020 года более чем на 9 градусов превысила климатическую норму, и этот месяц стал самым теплым январем за 139 лет метеонаблюдений, сообщает во вторник Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

"В Санкт-Петербурге среднемесячная температура воздуха составила +1,5 градуса, что на 9,3 градуса выше климатической нормы, и это самый теплый январь за весь период наблюдений в Санкт-Петербурге с 1881 года", - говорится в сообщении.

При этом месячный объем осадков составил 51,8 миллиметра или 136% от климатической нормы.

Как отмечает Северо-Западное УГМС, суточные рекорды максимальной температуры воздуха в январе в Санкт-Петербурге были побиты пять раз, в том числе и три дня подряд - 15, 16, 17, 19 и 21 января.

В феврале первый температурный рекорд был зафиксирован в воскресенье, когда воздух прогрелся до +5,7 градуса против максимальной температуры +4,5 градуса в 1993 году.