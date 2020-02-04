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Суд выдал ордер на арест экс-президента ЮАР Зумы
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РИА Новости

Суд выдал ордер на арест экс-президента ЮАР Зумы

13:42 04.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДжейкоб Зума
Джейкоб Зума
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Джейкоб Зума. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Высший суд города Питермарицбург выдал ордер на арест бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы, сообщает телеканал SABC News.
В октябре сообщалось, что Высший суд города Питермарицбург в провинции Квазулу-Натал перенес процесс по делу Зумы на 2020 год. В суде стороны согласились с тем, что досудебное предварительное слушание назначено на 4 февраля, а само разбирательство должно начаться 13 апреля 2020 года.
Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума во время обращения к нации в Претории, Южная Африка. 14 февраля 2018
16 марта 2018, 17:39
Бывшему президенту ЮАР Зуме предъявили обвинения в коррупции
По данным телеканала, Национальное управление судебных преследований (NPA) запросило у суда ордер на арест Зумы, так как он не явился на заседание во вторник. По словам государственного адвоката Билли Даунера, неявка обвиняемого в суд считается уголовным преступлением.
NPA также запросило медицинскую документацию бывшего президента для обоснования утверждений о том, что он болен и поэтому не смог принять участие в судебном слушании.
Как сообщает телеканал eNCA, ордер на арест вступит в силу 6 мая.
Вокруг Зумы в ходе его политической карьеры регулярно происходили скандалы. Политик позволял себе резкие высказывания, неоднозначно воспринимается и его многоженство. Но главной проблемой для него стали обвинения в коррупции. В 1999 году Зума впервые занял высокий пост - его назначили вице-президентом ЮАР. Однако в 2005 году президент Табо Мбеки отправил его в отставку из-за первого коррупционного скандала. Оказалось, что еще в 1999 году Зума участвовал в сделке по закупке вооружений на 5 миллиардов долларов, причем часть этих денег, как утверждало следствие, осело на счетах вице-президента. В декабре 2007 года Верховный суд снял все обвинения против Зумы.
В 2014 году, когда после очередной победы партии АНК ("Африканский национальный конгресс") на выборах Зума снова стал президентом, оппозиция потребовала его отставки - и в течение его второго срока делала это пять раз. Зуму обвиняли в трате 16 миллионов долларов на свою резиденцию. Наконец, оппозиция собрала данные о 783 эпизодах коррупции, вымогательств и мошенничества при заключении госконтрактов на покупку оружия. В феврале 2018 года Зума досрочно ушел в отставку. Он неоднократно отрицал свою вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.
Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума. Архивное фото
15 февраля 2018, 05:35
Джейкоб Зума: президент с 8 женами, который против геев и ранних родов
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Джейкоб ЗумаКвазулу-НаталЮАРВ мире
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