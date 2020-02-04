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Жириновский предложил приурочить День спецслужб к созданию опричнины
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РИА Новости

Жириновский предложил приурочить День спецслужб к созданию опричнины

13:23 04.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
© РИА Новости / Илья Питалев
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил праздновать день российских спецслужб 3 февраля - в день создания царем Иваном Грозным опричнины.

"455 лет назад Иван Грозный создал опричнину. Почему это не сделать датой всех спецслужб России? Им не 103 года, а 455 лет. Пусть (директор ФСБ Александр) Бортников эту дату внесет. И с 2021 года, надо проект закона внести, праздновать годовщину создания правоохранительных спецслужб России 3 февраля", - сказал Жириновский.

В настоящее время День работника ФСБ отмечается 20 декабря.
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ЛДПРВладимир ЖириновскийОбщество
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