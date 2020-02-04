Жириновский предложил приурочить День спецслужб к созданию опричнины

"455 лет назад Иван Грозный создал опричнину. Почему это не сделать датой всех спецслужб России? Им не 103 года, а 455 лет. Пусть (директор ФСБ Александр) Бортников эту дату внесет. И с 2021 года, надо проект закона внести, праздновать годовщину создания правоохранительных спецслужб России 3 февраля", - сказал Жириновский.