Глава Ленобласти повысил стипендии одаренным детям-сиротам региона

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области . Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко увеличил стипендиальный фонд, предназначенный одаренным детям-сиротам области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, сейчас начался сбор документов от кандидатов из числа одарённых детей, оставшихся без попечения родителей и обучающихся по программам среднего профессионального образования, на назначение новой ежемесячной именной стипендии главы региона.

"Размер стипендии составит три тысячи рублей в месяц. Сбор документов на период с 1 февраля по 31 августа 2020 года проводится комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области. Список первых стипендиатов будет утвержден в конце февраля по результатам работы специальной комиссии", - рассказал собеседник агентства.