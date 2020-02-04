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Ленинградская область
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Глава Ленобласти повысил стипендии одаренным детям-сиротам региона
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РИА Новости

Глава Ленобласти повысил стипендии одаренным детям-сиротам региона

13:18 04.02.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко увеличил стипендиальный фонд, предназначенный одаренным детям-сиротам области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, сейчас начался сбор документов от кандидатов из числа одарённых детей, оставшихся без попечения родителей и обучающихся по программам среднего профессионального образования, на назначение новой ежемесячной именной стипендии главы региона.
"Размер стипендии составит три тысячи рублей в месяц. Сбор документов на период с 1 февраля по 31 августа 2020 года проводится комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области. Список первых стипендиатов будет утвержден в конце февраля по результатам работы специальной комиссии", - рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что ранее в регионе уже были введены ежемесячные именные стипендии для одаренных детей-сирот, обучающихся в высших учебных заведениях в размере восемь тысяч рублей, и студентов-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования - пять тысяч рублей.
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Ленинградская областьСиротыАлександр Дрозденко
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