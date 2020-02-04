В РПЦ поддержали идею приоритета Конституции над международным правом

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Приоритет Конституции РФ над международным правом обеспечит защиту традиционных ценностей, публичного порядка, нравственности и морали, заявил РИА новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством.

"Мы считаем, что в части защиты традиционных ценностей, публичного порядка, нравственности и морали, о которых говорят международные документы, предложение президента является вполне обоснованным", - сказал Вахтанг Кипшидзе.

По его мнению, проблема связана не с международными договорами РФ, "которые не могут противоречить нашему конституционному праву", а с международной правоприменительной практикой, "прежде всего с решениями международных учреждений, таких как Европейских суд по правам человека". Представитель Русской церкви отметил, что ЕСПЧ следует доктрине так называемой "подразумеваемой юрисдикции", то есть ЕСПЧ в ряде случаев рассматривает и выносит решения по вопросам, которые не урегулированы международным правом.

"В результате России, как и другим государствам, навязываются нормы, с которыми Россия никогда не соглашалась. Это касается, в том числе, вопросов, которые имеют нравственное измерение. Известны решения ЕСПЧ, в которых он поддерживает право на проведение в РФ так называемых "парадов гордости" представителей секс-меньшинств… Конечно, это проблема небезразлична Русской православной церкви и представителям других религиозных общин", - пояснил Кипшидзе.

При этом он отметил, что Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года "не содержит положений, которые обязывали бы Россию разрешать подобные публичные мероприятия". По его словам, в этом и других документах, которые регулируют свободу самовыражения, есть оговорки о публичном порядке, а именно "закреплена возможность ограничения прав, в том числе права на свободу митингов и самовыражения по соображениям нравственности, морали и защите прав третьих лиц".