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Религия и мировоззрение
2020-02-04T13:28+0300
https://ria.ru/20200204/1564236625.html
В РПЦ поддержали идею приоритета Конституции над международным правом
https://cdn21.img.ria.ru/images/155631/98/1556319878_0:298:3070:2025_1036x0_80_0_0_669fe0f339a707c89b9d39604d35297d.jpg
РИА Новости

В РПЦ поддержали идею приоритета Конституции над международным правом

13:06 04.02.2020 (обновлено: 13:28 04.02.2020)
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© РИА Новости / Александр НатрускинВахтанг Кипшидзе
Вахтанг Кипшидзе
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Приоритет Конституции РФ над международным правом обеспечит защиту традиционных ценностей, публичного порядка, нравственности и морали, заявил РИА новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством.
"Мы считаем, что в части защиты традиционных ценностей, публичного порядка, нравственности и морали, о которых говорят международные документы, предложение президента является вполне обоснованным", - сказал Вахтанг Кипшидзе.
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По его мнению, проблема связана не с международными договорами РФ, "которые не могут противоречить нашему конституционному праву", а с международной правоприменительной практикой, "прежде всего с решениями международных учреждений, таких как Европейских суд по правам человека". Представитель Русской церкви отметил, что ЕСПЧ следует доктрине так называемой "подразумеваемой юрисдикции", то есть ЕСПЧ в ряде случаев рассматривает и выносит решения по вопросам, которые не урегулированы международным правом.
"В результате России, как и другим государствам, навязываются нормы, с которыми Россия никогда не соглашалась. Это касается, в том числе, вопросов, которые имеют нравственное измерение. Известны решения ЕСПЧ, в которых он поддерживает право на проведение в РФ так называемых "парадов гордости" представителей секс-меньшинств… Конечно, это проблема небезразлична Русской православной церкви и представителям других религиозных общин", - пояснил Кипшидзе.
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При этом он отметил, что Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года "не содержит положений, которые обязывали бы Россию разрешать подобные публичные мероприятия". По его словам, в этом и других документах, которые регулируют свободу самовыражения, есть оговорки о публичном порядке, а именно "закреплена возможность ограничения прав, в том числе права на свободу митингов и самовыражения по соображениям нравственности, морали и защите прав третьих лиц".
"В практике ЕСПЧ данная оговорка, как правило, игнорируется. Это приводит к тому, что российские власти регулярно признаются виновными в нарушении прав секс-меньшинств", – подытожил зампредседателя синодального отдела.
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Религия и мировоззрениеАналитика - Религия и мировоззрениеЕвропейский суд по правам человекаВахтанг КипшидзеНовости - Религия и мировоззрениеЕвропейский судРусская православная церковьРИА НовостиВладимир ПутинМоскваРоссиярелигияОбщество
Популярные комментарии
Какого рпц лезет туда, где им места не должно быть? Трясите кадилом и читайте псалтырь, не лезьте к людям! Уже начинаете напоминать свидетелей Иеговы. Церковь для того, что бы к ней приходили, а не она бегала за всеми!
4 февраля, 13:11
aaolpsm1
1100032
Церковь у нас отдельно от государства,но все вообще стала влезать в дела ее не касающиеся.
4 февраля, 13:14
Татьяна Бондарева
1000032
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