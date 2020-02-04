ЛДПР предложит платить домохозяйкам пособия в размере МРОТ

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. ЛДПР в законопроекте о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ пропишет, что женщины смогут претендовать на них только на время совместного проживания с семьей, заявил лидер партии Владимир Жириновский.
Ранее газета "Известия" сообщила, что в ЛДПР разрабатывают законопроект, предлагающий установить в РФ пособие для домохозяек: если в семье три человека, то женщина, по мнению парламентария, должна рассчитывать на минимальную зарплату (МРОТ).
"Чтобы пособия женщинам платить за домашний труд вплоть до того времени, пока она живет вместе с мужем и детьми, в том числе и взрослыми. Вот одна семья. Это огромная нагрузка. Если дети поженились, вышли замуж, уже муж умер или ушел к другой - все, пособие прекращается", - сказал Жириновский журналистам.
Он подчеркнул, что считает домашний труд рабским: "и в воскресенье, и в праздник, и в собственный день рождения". "Трудового стажа нет, материальной подпитки нету", - сказал лидер ЛДПР.
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