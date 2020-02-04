ЛДПР предложит платить домохозяйкам пособия в размере МРОТ

"Чтобы пособия женщинам платить за домашний труд вплоть до того времени, пока она живет вместе с мужем и детьми, в том числе и взрослыми. Вот одна семья. Это огромная нагрузка. Если дети поженились, вышли замуж, уже муж умер или ушел к другой - все, пособие прекращается", - сказал Жириновский журналистам.