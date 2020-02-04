В Москве оштрафовали девушку, посадившую за руль ребенка

Она выплатит штраф в размере четырех тысяч рублей (согласно части третьей статьи 12.23 КоАП России "Нарушение правил перевозки людей" и статье 12.6 КоАП России "Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов").

Кроме того, на девушку составили 12 административных протоколов по статьям за уклонение от исполнения административного наказания и управление транспортным средством водителем, не имеющим прав, добавил Васенин.