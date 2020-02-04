Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T16:11+0300
https://ria.ru/20200204/1564236302.html
В Москве оштрафовали девушку, посадившую за руль ребенка
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564241414_0:73:3115:1825_1036x0_80_0_0_3b592fcb10d84771a84952a7c08bd737.jpg
РИА Новости

В Москве оштрафовали девушку, посадившую за руль ребенка

13:00 04.02.2020 (обновлено: 16:11 04.02.2020)
4725
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль каршеринга на улице Москвы
Автомобиль каршеринга на улице Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 фев РИА Новости. Жительницу Москвы, которая в состоянии алкогольного опьянения посадила ребенка за руль каршерингового авто, привлекли к административной ответственности, сообщил РИА Новости начальник управления информации и общественных связей столичного управления МВД Владимир Васенин.
Стоп-кадр записи камеры автомобиля каршеринга
Стоп-кадр записи камеры автомобиля каршеринга
Стоп-кадр записи камеры автомобиля каршеринга
Она выплатит штраф в размере четырех тысяч рублей (согласно части третьей статьи 12.23 КоАП России "Нарушение правил перевозки людей" и статье 12.6 КоАП России "Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов").
Стиральная машина
26 января, 22:03
На Урале мать "постирала" младенца в машинке, пишут СМИ
Кроме того, на девушку составили 12 административных протоколов по статьям за уклонение от исполнения административного наказания и управление транспортным средством водителем, не имеющим прав, добавил Васенин.
Накануне СК сообщил, что следователи завели дело на 25-летнюю девушку, которая 25 января, будучи пьяной, посадила за руль каршерингового автомобиля своего сына. При этом на заднем сидении находился еще один несовершеннолетний.
Интернет
3 февраля, 09:43
Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой
78400169
Обсудить 7
Владимир ВасенинСледственный комитет РФМВД РФМоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Посетители кафе
Москва получила 118 млрд рублей налогов от фирм с благоустроенных улиц
Праздничный стол
В Архангельской области жена убила мужа, раскритиковавшего ее еду
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы
Бывший полковник Захарченко получил пять суток штрафного изолятора
Киану Ривз присутствует на фото Обед на небоскребе в украинском учебнике по всемирной истории
Киану Ривз попал на страницы украинского учебника истории
В лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат Триазавирин
В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса
Санитарно-контрольный пункт в аэропорту
Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области
Оскверненный памятник на площади Победы Кызыла
В Кызыле осквернили памятник участникам Великой Отечественной войны
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что Турция не хочет обострения отношений с Россией
Владимир Санкин
Уфимца, защитившего детей от педофила, хотят посадить на 15 лет
Здание Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве
МВД подготовило поправки о депортации иностранцев с опасными болезнями
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД опубликовал тематические подборки документов Ялтинской конференции
Зона паспортного контроля
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Шакира и Дженнифер Лопес во время выступления
Выступление Лопес и Шакиры на "Супер-кубке" вызвало споры в сети
Ринат Каримов
"Вот так я надрал ему задницу". Им вынесли "приговор", но они выжили
Сырокопченая колбаса
Ученые предупредили об опасности мяса и колбас для здоровья
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
03:23"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия
03:19В МЧС рассказали, как избежать травм при катании на сноуборде и лыжах
Лента новостейМолния