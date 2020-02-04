В Москве оштрафовали девушку, посадившую за руль ребенка

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Жительницу Москвы, которая в состоянии алкогольного опьянения посадила ребенка за руль каршерингового авто, привлекли к административной ответственности, сообщил РИА Новости начальник управления информации и общественных связей столичного управления МВД Владимир Васенин.
Стоп-кадр записи камеры автомобиля каршеринга
Стоп-кадр записи камеры автомобиля каршеринга
Она выплатит штраф в размере четырех тысяч рублей (согласно части третьей статьи 12.23 КоАП России "Нарушение правил перевозки людей" и статье 12.6 КоАП России "Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов").
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Кроме того, на девушку составили 12 административных протоколов по статьям за уклонение от исполнения административного наказания и управление транспортным средством водителем, не имеющим прав, добавил Васенин.
Накануне СК сообщил, что следователи завели дело на 25-летнюю девушку, которая 25 января, будучи пьяной, посадила за руль каршерингового автомобиля своего сына. При этом на заднем сидении находился еще один несовершеннолетний.