Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T12:53+0300
https://ria.ru/20200204/1564235861.html
В Госдуму внесли проект о дополнительных льготах для "детей войны"
https://cdn23.img.ria.ru/images/156016/27/1560162765_0:484:2778:2047_1036x0_80_0_0_ae75686529b2393e6a228155517c66f3.jpg
РИА Новости

В Госдуму внесли проект о дополнительных льготах для "детей войны"

12:53 04.02.2020
663
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Депутат фракции "Единая Россия" Андрей Барышев внес в Госдуму законопроект о дополнительной финансовой поддержке "детей войны" - граждан, которым на момент начала Великой Отечественной войны было менее 14 лет, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
"Принятие федерального закона о "детях войны" в течение 2020-го этого года имеет особое значение, поскольку он объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом памяти и славы. Цель его проведения - сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Победа была возможна благодаря усилиям всего народа", - отмечает автор в пояснительной записке.
Законопроектом предлагается установить ежемесячную денежную выплату в размере 1000 рублей всем гражданам РФ, имеющим статус детей Великой Отечественной войны независимо от права на ежемесячную денежную выплату по Федеральному закону от 12 января 1995 года "О ветеранах" или по другому федеральному закону и иному нормативному правовому акту. По мнению автора, это "представляется обоснованным в текущей социально-экономической ситуации, поскольку фактическое отсутствие реальной индексации пенсий поставит данные категории граждан за черту бедности".
"Также представленным проектом федерального закона предлагается установить для данной категории граждан право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 25 процентов и право на внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В свою очередь, граждане смогут воспользоваться этим набором льгот при условии, что они не пользуются иными аналогичными мерами социальной поддержки, предусмотренными федеральным и региональным законодательством", - добавляется в документе.
Пленарное заседание Государственной Думы
21 января, 18:00
Госдума отклонила два проекта о "детях войны"
Автор подчеркивает, что принятие законопроекта будет означать признание на государственном уровне вклада детей Великой Отечественной войны в победу, а также позволит хотя бы частично улучшить их материальное положение в столь сложный социально-экономический период.
В финансово-экономическом обосновании к проекту отмечается, что принятие этого документа "не повлечет дополнительные расходы из средств федерального бюджета".
1301000
Обсудить 1
Великая Отечественная война (1941-1945)Госдума РФЕдиная РоссияРоссияОбщество
Рекомендуем
Лев Толстой и Семен Слепаков
Гарик Харламов "раскрыл" страшную тайну Семена Слепакова
Певица Марина Абросимова (МакSим)
Концертный директор МакSим рассказала о проблемах со здоровьем певицы
Колонна танков Т-72Б проходит по центру Минска во время военного парада, посвященного Дню Независимости Белоруссии
В Белоруссии и НАТО отметили положительные тенденции в отношениях
Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Минск
Лукашенко удивлен озабоченностью России из-за визита Помпео в Минск
Береговая линия города Новороссийска
Ученые назвали причину покраснения морской воды в Новороссийске
На съезде партии ЛДПР в Москве
ЛДПР предложит платить домохозяйкам пособия в размере МРОТ
Рак легких
Специалисты назвали самый распространенный вид рака
Статуя Фемиды
В Совете судей рассказали об угрожающей судьям опасности
Похитители более 200 красивых автономеров задержаны в Кемерово
В РПЦ прокомментировали возможное появление кода 666 на номерах машин
Пассажиры на таможенном контроле в терминале F аэропорта Шереметьево
В Пекине с пониманием относятся к российским ограничительным мерам
Овик Григорян
Участник команды КВН "Армянская сборная" умер в возрасте 25 лет
Посольство США в Минске
МИД Белоруссии заявил о скором возвращении посла в США
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
"Газпром" втрое снизил транзит газа через Украину
Пятиклассник в Ханты-Мансийском автономном округе спас младшего брата при пожаре
Пятиклассник в Югре спас младшего брата при пожаре
Зона паспортного контроля
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
03:23"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия
03:19В МЧС рассказали, как избежать травм при катании на сноуборде и лыжах
Лента новостейМолния