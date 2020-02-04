В Госдуму внесли проект о дополнительных льготах для "детей войны"

"Принятие федерального закона о "детях войны" в течение 2020-го этого года имеет особое значение, поскольку он объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом памяти и славы. Цель его проведения - сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Победа была возможна благодаря усилиям всего народа", - отмечает автор в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается установить ежемесячную денежную выплату в размере 1000 рублей всем гражданам РФ, имеющим статус детей Великой Отечественной войны независимо от права на ежемесячную денежную выплату по Федеральному закону от 12 января 1995 года "О ветеранах" или по другому федеральному закону и иному нормативному правовому акту. По мнению автора, это "представляется обоснованным в текущей социально-экономической ситуации, поскольку фактическое отсутствие реальной индексации пенсий поставит данные категории граждан за черту бедности".

"Также представленным проектом федерального закона предлагается установить для данной категории граждан право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 25 процентов и право на внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В свою очередь, граждане смогут воспользоваться этим набором льгот при условии, что они не пользуются иными аналогичными мерами социальной поддержки, предусмотренными федеральным и региональным законодательством", - добавляется в документе.

Автор подчеркивает, что принятие законопроекта будет означать признание на государственном уровне вклада детей Великой Отечественной войны в победу, а также позволит хотя бы частично улучшить их материальное положение в столь сложный социально-экономический период.