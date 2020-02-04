ФСИН откроет университет в Петербурге

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В Санкт-Петербурге появится "Университет Федеральной службы исполнения наказаний", который создадут на базе "Института повышения квалификации работников ФСИН", соответствующее распоряжение правительства России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Создать федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский университет Федеральной службы исполнения наказаний" на базе федерального казенного учреждения дополнительного профессионального образования "Санкт-Петербургский институт повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний", - говорится в тексте распоряжения.
Численность работников учебного заведения составит 1800 человек, причем без увеличения штатной численности ФСИН России.
Государственную регистрацию учреждения решено обеспечить до 1 апреля 2020 года.