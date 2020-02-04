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ФСИН откроет университет в Петербурге
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РИА Новости

ФСИН откроет университет в Петербурге

12:51 04.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России
Сотрудник ФСИН России
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Сотрудник ФСИН России. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В Санкт-Петербурге появится "Университет Федеральной службы исполнения наказаний", который создадут на базе "Института повышения квалификации работников ФСИН", соответствующее распоряжение правительства России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Создать федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский университет Федеральной службы исполнения наказаний" на базе федерального казенного учреждения дополнительного профессионального образования "Санкт-Петербургский институт повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний", - говорится в тексте распоряжения.
Численность работников учебного заведения составит 1800 человек, причем без увеличения штатной численности ФСИН России.
Государственную регистрацию учреждения решено обеспечить до 1 апреля 2020 года.
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Федеральная служба исполнения наказаний РФМоскваРоссияСанкт-ПетербургОбщество
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