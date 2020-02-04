Лукашенко заявил, что Белоруссия сама определяет свою внешнюю политику

"Мы хотим просто честных, чистых, прозрачных отношений. Не хотите - пусть скажут нам об этом. И не кричат: "Ах, Помпео (госсекретарь США – ред.) приехал. Завтра Трамп приедет... Что они будут делать?" – заявил Лукашенко в Добруше, говоря об отношениях с Россией. Его слова приводит Sputnik Беларусь .

Белорусский лидер напомнил, что Белоруссия хочет самых теплых, добрых и дружеских отношений с братским народом. "Но если вы пообещали за 5 лет, когда "Белтрансгаз" купили (ныне "дочка" Газпрома – ред.) вывести нас на внутрироссийские цены (на российский газ – ред.), так выводите. Зачем же вы нас обманываете? Притом не обманываете, а думаете, что мы это забыли", - заметил он.

Он добавил, что белорусская сторона не пыталась скрыть приезд госсекретаря США и намерение налаживать отношения. "Да, приехал. И я не скрывал, я вам намекнул, что у нас заочно давние отношения. Если рассекретить все материалы, то мир нам аплодировать будет. Мы с Помпео, когда он был директором ЦРУ, проводили здесь серьезнейшие операции. Они к нам обращались, давали нам информацию. Мы задерживали здесь с ядерными материалами на границе людей. И без них задерживали. А у них это вопрос номер один", - подчеркнул Лукашенко.