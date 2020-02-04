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В Чебоксарах полицейского обвинили в попытке продажи наркотиков
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РИА Новости

В Чебоксарах полицейского обвинили в попытке продажи наркотиков

12:46 04.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Чувашии обвиняется в попытке продажи наркотиков в особо крупном размере и превышении должностных полномочий, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, в январе 2020 года в городе Чебоксары оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике через свою знакомую пытался сбыть за 300 тысяч рублей наркотики массой более 1,1 килограмма, которые были у нее в последующем изъяты правоохранительными органами.
"Двадцать третьего января 2020 года обвиняемый пришел к женщине домой за деньгами, которые он планировал выручить от продажи наркотиков. Получив 50 тысяч рублей, он стал требовать оставшейся суммы, в том числе применяя в отношении женщины насилие и наручники", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Сотруднику полиции предъявлено обвинение по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, а также специальных средств) и части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере).
"Источник происхождения наркотиков устанавливается. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. От дачи показаний он отказался. Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - отмечается в сообщении.
Как сообщили агентству в пресс-службе МВД по Чувашской Республике, решается вопрос об увольнении сотрудника из органов внутренних дел и привлечении к дисциплинарной ответственности его непосредственных руководителей.
Автомобиль Следственного комитета РФ
10 декабря 2019, 20:33
Задержанный в Югре полицейский пытался сбыть наркотики
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Следственный комитет РФЧувашияЧебоксарыРоссияПроисшествия
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