В Чебоксарах полицейского обвинили в попытке продажи наркотиков

"Двадцать третьего января 2020 года обвиняемый пришел к женщине домой за деньгами, которые он планировал выручить от продажи наркотиков. Получив 50 тысяч рублей, он стал требовать оставшейся суммы, в том числе применяя в отношении женщины насилие и наручники", - говорится в сообщении регионального СУСК.