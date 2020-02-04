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ЛДПР против разрешения коллекторам не представляться полным именем
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РИА Новости

ЛДПР против разрешения коллекторам не представляться полным именем

12:36 04.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. ЛДПР выступает против разрешения коллекторам не представляться полным именем при звонке должникам, а использовать специальный идентификационный код; это спровоцирует еще больше злоупотреблений, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Минюст разрешает коллекторам скрывать свое имя. Мы против этого. Еще больше будет злоупотреблений", - сказал Жириновский журналистам.
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О соответствующем законопроекте ранее написала газета РБК. В пресс-службе Минюста России РИА Новости информацию подтвердили, сообщив, что в начале каждого телефонного разговора с должником коллектор должен объявить, от лица какого должника он выступает, и сообщить свое "имя и индивидуальный идентификационный код". Если же такого кода у коллектора нет, придется назвать полное имя, отчество и фамилию.
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ЛДПРВладимир ЖириновскийРоссияОбщество
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