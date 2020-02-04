ЛДПР против разрешения коллекторам не представляться полным именем

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. ЛДПР выступает против разрешения коллекторам не представляться полным именем при звонке должникам, а использовать специальный идентификационный код; это спровоцирует еще больше злоупотреблений, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Минюст разрешает коллекторам скрывать свое имя. Мы против этого. Еще больше будет злоупотреблений", - сказал Жириновский журналистам.
О соответствующем законопроекте ранее написала газета РБК. В пресс-службе Минюста России РИА Новости информацию подтвердили, сообщив, что в начале каждого телефонного разговора с должником коллектор должен объявить, от лица какого должника он выступает, и сообщить свое "имя и индивидуальный идентификационный код". Если же такого кода у коллектора нет, придется назвать полное имя, отчество и фамилию.