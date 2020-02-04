Трутнев поручил предотвратить рост цен на продукты в ДФО

Ранее сообщалось, что в магазинах Приморья пропали многие овощи - помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны. Крупные торговые сети объяснили это тем, что китайские овощи не привозят, а местные производители завышают цены. Также информация о завышении цен появилась в Якутии.

"Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение ФАС России совместно с главами дальневосточных регионов осуществлять мониторинг за ценовой ситуацией на рынке продуктов питания Дальнего Востока и принять необходимые меры в целях недопущения необоснованного повышения их стоимости. Контроль за выполнением поручения возложен на аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО", - говорится в сообщении.