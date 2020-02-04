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Трутнев поручил предотвратить рост цен на продукты в ДФО
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РИА Новости

Трутнев поручил предотвратить рост цен на продукты в ДФО

12:35 04.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Юрий Трутнев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 фев - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил ФАС и главам регионов ДФО контролировать цены на продукты, рост которых отмечается на фоне коронавируса в КНР, сообщает пресс-служба полпредства.
Ранее сообщалось, что в магазинах Приморья пропали многие овощи - помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны. Крупные торговые сети объяснили это тем, что китайские овощи не привозят, а местные производители завышают цены. Также информация о завышении цен появилась в Якутии.
"Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение ФАС России совместно с главами дальневосточных регионов осуществлять мониторинг за ценовой ситуацией на рынке продуктов питания Дальнего Востока и принять необходимые меры в целях недопущения необоснованного повышения их стоимости. Контроль за выполнением поручения возложен на аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО", - говорится в сообщении.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыФедеральная антимонопольная служба РФЮрий ТрутневДальневосточный ФОЭкономика
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