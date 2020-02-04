Крашенинников оценил поправки к Конституции по судебной системе

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Предложенные поправки по изменению количества судей, порядка их назначения и закрепления ряда определений, разработанные подгруппой "Судебная власть и прокуратура", - это поправки высокого уровня с точки зрения идеологии и юридической техники, считает председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Предложенные поправки по изменению количества судей, порядка их назначения и закрепления ряда определений, разработанные подгруппой "Судебная власть и прокуратура", - это поправки высокого уровня с точки зрения идеологии и юридической техники, считает председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников

"Мы действительно вчера утром провели заседание, обсудили все поправки... на мой взгляд, текст отработан, и мы все выходные этому посвятили. На мой взгляд, он не только с точки зрения идеологии, но и с точки зрения юридической техники он весьма высокого уровня", - сказал Крашенинников в ходе очередного заседания рабочей группы по поправкам в конституцию.

Так, модератор группы "Судебная власть и прокуратура", президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин представил в ходе заседания разработанные в подгруппе формулировки. Так, он предложил формулировку по сокращению количества судей конституционного суда с 19 до 11 судей.

"Предлагаются поправкой закрепить, что Конституционный суд является высшим судебным органом конституционного контроля в РФ, защищает основы конституционного строя, обеспечивает прямое действие конституции на всей территории России, состоит из 11 судей", - сказал Катырин.

Ещё одно дополнение указывает на то, что Конституционный суд разрешает дела о соответствии конституции не только федеральных законов, но и федеральных конституционных законов. Кроме того, расширяется часть четвёртая статьи 125, где дополнительно указывается, что Конституционный суд проверяет по запросам судов жалобы о нарушении конституционных прав и свобод граждан, если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты. Поправки в статью 126 также касаются полномочий Верховного суда России. В частности, отмечается, что Верховный суд осуществляет судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

"В статье 128 в действующей редакции указано, что судьи Конституционного суда назначаются Советом Федерации по предоставлению президента. Поправкой судьи дополняются председателем Конституционного суда, его заместителями, председателями Верхнего суда и его заместителями", - сказал Катырин.