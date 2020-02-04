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https://ria.ru/20200204/1564234092.html
Песков: руководство Польши пока не приглашали на 75-летие Победы
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РИА Новости

Песков: руководство Польши пока не приглашали на 75-летие Победы

12:21 04.02.2020
40574
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пока не передавали руководству Польши, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Приглашение не передавалось пока, и в настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, приглашали ли руководство Польши в Москву на торжества в честь 75-летия Победы и приедет ли в Россию президент республики Анджей Дуда.
МИД Польши
31 января, 16:25
В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации
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Обсудить 82
Анджей ДудаДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Дмитрий ПесковВладимир ПутинПольшаРоссияПолитика
Популярные комментарии
Никто не приедет, в Польше есть однозначное понимание того, что с 1945 года для Польши началась вторая оккупация, которая закончилась в 1989 году. Точно как если спросить любого Немца, который жил в ГДР!
4 февраля, 12:37
РБРадомир Бельский
6322578
Так Вы напишите претензию в сенат США или конгресс, что они Вас не освободили. Им же мешали второй фронт открыть пораньше.
4 февраля, 13:08
Д Денис Хорошев
6000001
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