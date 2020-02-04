Песков: руководство Польши пока не приглашали на 75-летие Победы

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пока не передавали руководству Польши, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Приглашение не передавалось пока, и в настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, приглашали ли руководство Польши в Москву на торжества в честь 75-летия Победы и приедет ли в Россию президент республики Анджей Дуда.