Долецкая похвалила рисунок пермской школьницы на обложке Vogue

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Бывший главный редактор журнала Vogue Russia Алена Долецкая в разговоре с РИА Новости назвала публикацию на обложке американского Vogue рисунка пермской школьницы Анастасии Ковтун удачным стартом для молодого художника.
Ковтун стала автором одной из обложек мартовского номера американской версии Vogue. Журнал предложил 16-летней жительнице из города Чайковский (Пермский край) нарисовать певицу Билли Айлиш. В итоге артистка сама выбрала рисунок Ковтун из нескольких вариантов.
"Анастасии Ковтун я могу лишь пожелать успеха в творческой жизни. Такая публикация - удачный старт для молодого художника. И браво американскому Vogue, что послушал Билли Айлиш и опубликовал понравившиеся ей рисунки", - сказала Долецкая.
На вопрос о том, стоит ли российскому Vogue или другим модным журналам повторить опыт американских коллег, Долецкая ответила, что редакторы "имеют, или должны иметь свою редакционную свободу, чтобы делать свое издание лучшим".
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