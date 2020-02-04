Долецкая похвалила рисунок пермской школьницы на обложке Vogue

"Анастасии Ковтун я могу лишь пожелать успеха в творческой жизни. Такая публикация - удачный старт для молодого художника. И браво американскому Vogue, что послушал Билли Айлиш и опубликовал понравившиеся ей рисунки", - сказала Долецкая.

На вопрос о том, стоит ли российскому Vogue или другим модным журналам повторить опыт американских коллег, Долецкая ответила, что редакторы "имеют, или должны иметь свою редакционную свободу, чтобы делать свое издание лучшим".